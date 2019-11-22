حملة للتعريف بالمنافع التأمينية عند زيادة مدة الخدمة

المصدر: أبوظبي - وام

أعلنت الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية، حملة توعوية تحت شعار «سنوات خدمة أكثر.. منافع تأمينية أوفر»، لتعريف المؤمن عليهم والمتقاعدين الراغبين في العودة إلى العمل، بالمنافع التأمينية التي يحصلون عليها عند استمرارهم في العمل لفترات أطول.

وأكدت حنان السهلاوي المديرة التنفيذية لقطاع المعاشات بالإنابة، مديرة مكتب الاتصال الحكومي بالهيئة، أن: «الهدف من الحملة، التي تبدأ بعد غد، هو تشجيع المؤمن عليهم على الاستمرار في العمل لفترات أطول، من أجل الحصول على المنافع التي يقرها قانون المعاشات عند زيادة عدد سنوات الخدمة بشكل مطرد».

وقالت: «إنــه منــذ بداية التحاق المؤمن عليه بالخدمة، تظهر أهمية السنوات التي يقضيها على مستحقاتــه ومنافعه التأمينية، حيث إن كل مرحلة من سنوات الخدمة، تكسب المؤمن عليه منافع أفضل من المرحلة التي تليها، ومثال على ذلك، فإن مكافأة نهاية خدمة المؤمن عليه بعد 5 سنوات خدمة، تزيد من شهر ونص عن كل سنة مــن سنوات الخدمة الـ 5 الأولى، إلى شهرين عن كل سنة من سنوات الخدمة في الـ 5 سنوات التالية، كما أن المعاش التقاعدي يزداد بنسبة 2 % عن كل عام يقضيه المؤمن عليه بعد 20 سنة خدمة».