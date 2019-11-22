المستشفى الأمريكي بدبي ينظم أول جولة صحية على الدراجات النارية

المصدر: دبي - البيان

نظّم المستشفى الأمريكي بدبي أول جولة صحية على الدراجات النارية في الإمارات، وذلك في 15 نوفمبر 2019، من أجل تسليط الضوء على أهمية صحة الرجال، والكشف المبكر عن سرطان البروستات، وذلك بمناسبة شهر التوعية بصحة الرجل خلال نوفمبر الجاري.

وبمشاركة أكثر 500 دراجة نارية، انطلق الحدث تحت عنوان «فرسان الشوارب»، من «لاست اكزت» بمنطقة الخوانيج في تمام الساعة الثالثة مساء، واختتم في «لاست اكزت» بمنطقة القدرة في تمام الساعة السابعة مساء. واشتملت المبادرة على تقديم الفحوص الطبية المجانية للمشاركين من قبل الطاقم الطبي للمستشفى الأمريكي، إلى جانب عدد من الأنشطة في نقطة النهاية.

وقال شريف بشارة، الرئيس التنفيذي لمجموعة محمد وعبيد الملّا: «تعكس هذه الجولة التزامنا وحرصنا على التوافق مع الجهود الصحية العالمية، وحشد مختلف فئات المجتمع في دولة الإمارات العربية، لضمان مستقبل أكثر صحة وللجميع. وتسهم حملة الدراجات النارية الأولى في الدول من نوعها إكمال مهمتنا ودعمها.

كما نسلط الضوء على قضية مهمة للغاية، وهي صحة الرجال». وقال معتز كردي أحد راكبي الدراجات في هذه الفعالية: «لقد كانت تجربة مدهشة لمشاركة أعداد كبيرة من السائقين من جميع أنحاء البلاد لدعم هذه الحملة الهادفة إلى زيادة مستوى الوعي إزاء صحة الرجال».