مسيرة «لنحيا» للتضامن مع مرضى السرطان تنطلق في الشارقة اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تنطلق اليوم في الجامعة الأمريكية بالشارقة الدورة الثانية من مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية التي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان في الشارقة، بمشاركة 2500 شخص ومنهم 200 متطوع، في مختلف فعالياتها التي تبدأ عند الرابعة عصراً وتستمر على مدار 24 ساعة، وذلك في خطوة تجسد أسمى معاني الدعم والتضامن الإنساني مع مرضى السرطان وعائلاتهم.

وينضم إلى نشاطات الجري والمشي التي تقيمها المسيرة، عشر مدارس وخمس جامعات و13 جهة راعية و20 مؤسسة حكومية وخاصة، للإعلان عن التزامها وتعزيز جهودها المشتركة من أجل دعم هذه المبادرة الإنسانية، والمساهمة في جمع التبرعات لمساعدة مرضى السرطان وذويهم في الدولة. وقال بدر الجعيدي، مدير مسيرة «لنحيا» الرياضية:

«من المؤكد أن تشخيص الإصابة بالسرطان يمثل تغييراً كبيراً في حياة المصابين به والناجين منه وحتى عائلاتهم ودائرة أصدقائهم.

ولذلك يسرّنا أن نرى أفراد المجتمع يخرجون بأعداد كبيرة لتجسيد دعمهم لرسالتنا النبيلة ووضع أيديهم بأيدينا لنعمل سوية على مكافحة السرطان، وللتعبير عن تعاطفهم مع مرضى السرطان والوقوف إلى جانبهم في هذا المنعطف الحرج من حياتهم، ما يساعد في تمكينهم وتشجيعهم على استكمال مسيرة علاجهم بمزيد من العزم والإرادة ومنحهم الشعور بالتفاؤل».