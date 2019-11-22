«تطوير البنية التحتية» تطلع وفداً تنزانياً على مشاريعها

المصدر: دبي - وام

أطلعت وزارة تطوير البنية التحتية وفداً حكومياً من جمهورية تنزانيا الاتحادية يزور الدولة حالياً على أفضل التجارب والممارسات التي تتبناها الوزارة في مجال تشييد وتنفيذ مشاريع البنية التحتية والطرق الاتحادية.

وتعرف الوفد خلال الزيارة على آلية عمل الوزارة وسبل إدارتها لأصول البنية التحتية والممتلكات وغيرها من المشاريع المتميزة.

وأكد المهندس إبراهيم الوهابي الوكيل المساعد لقطاع تنفيذ المشاريع خلال لقائه الوفد في مقر الوزارة بدبي على أهمية مثل هذه الزيارات الهادفة إلى تبادل أفضل الخبرات والممارسات والتجارب الناجحة في البلدين في مجال تطوير البنية التحتية والطرق، إلى جانب تطوير منظومة العمل وفق مخطط واضح ومدروس يخدم الطرفين ويعزز التعاون في مجال البنية التحتية.

وأشار المهندس أحمد الحمادي مدير إدارة الطرق الاتحادية إلى أن هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز منظومة الشراكة الاستراتيجية مع مختلف الدول، وانطلاقاً من حرص الجانبين على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة في العديد من المجالات، لاسيما المتعلقة منها بتطوير البنية التحتية.

وأكد أن دولة الإمارات حققت إنجازات نوعية بمجال البنية التحتية والطرق ساهمت في حصولها على مراكز متقدمة عالمياً في مؤشرات التنافسية العالمية.

ولفت إلى أن الوزارة أطلعت الوفد التنزاني على أفضل ممارسات البنية التحتية وإدارة أصولها والمبادرات والمشاريع المطبقة.

ومن جهته، اصطحب المهندس عبد الرحمن المحمود نائب مدير المنطقة الجنوبية الوفد التنزاني في جولة ميدانية لمشروع تطوير الطرق والجسور على شارع الشيخ محمد بن زايد في إمارة الشارقة، حيث اطلع الوفد على المواصفات العالمية التي تعمل وفقها الوزارة وأفضل الممارسات.