توقعات الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

المصدر: وام

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام، وتظهر بعض السحب أحيانا خاصة على البحر وبعض المناطق الشرقية والغربية مع احتمال سقوط بعض الأمطار الخفيفة، والرياح معتدلة السرعة، تنشط أحيانا.

الرياح شمالية غربية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ساعة، تصل إلى 45 كم/ساعة أحيانا.

ويكون الموج في الخليج العربي متوسطا إلى مضطرب أحيانا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 09:56 والمد الثاني عند الساعة 20:54 ..والجزر الأول عند الساعة 15:23 والجزر الثاني عند الساعة 03:31 .

ويكون الموج في بحر عمان: متوسطا.. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 18:29والمد الثاني عند الساعة 06:22 ..والجزر الاول عند الساعة 17:12 والجزر الثاني عند الساعة 07:00 .

فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 25 20 85 40

دبي 26 21 85 35

الشارقة 25 19 90 35

عجمان 25 20 80 40

أم القيوين 24 20 90 45

رأس الخيمة 25 19 80 40

الفجيرة 26 20 85 45

العين 24 18 85 35

ليوا 23 19 80 40

الرويس 24 21 70 35

السلع 24 20 75 30

دلما 29 21 60 35

طنب الكبرى 27 21 80 45

طنب الصغرى 27 21 80 45

أبو موسى 27 21 80 45 .