مشروع لتطوير ورفع كفاءة الإشارات المرورية برأس الخيمة

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبوالفتوح

كشف المهندس أحمد السيد بأن المدير التنفيذي لمؤسسة الأشغال التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، عن استكمال مشروع تطوير ورفع كفاءة الإشارات الضوئية التي تشمل 17 موقعاً في مختلف مناطق الإمارة، واستبدال التمديدات الكهربائية والحساسات وإعادة البرمجة وفق الدراسات التي نفذتها المؤسسة بالتعاون مع شرطة رأس الخيمة، وإحلال أعمدة الإشارات بما يتناسب مع الشكل الجمالي والتطور الحضاري الذي تشهده الإمارة، وتحديد 30 ساعة لتنفيذ مشروع كل إشارة مقارنة بالوقت المحدد سابقاً 48 ساعة.

وأضاف: لغرض تطبيق أعلى معايير السلامة على الطرق الرئيسية في الإمارة، تواصل مؤسسة الأشغال مشروع تجديد إشارات المرور في رأس الخيمة، بعد الانتهاء بنجاح قبل الموعد النهائي المحدد من أعمال تجديد إشارات المرور بجوار المنار مول، وسيتم البدء بالعمل على تجديد إشارات المرور بمنطقتي النخيل والمعمورة بجانب مركز المعارض رأس الخيمة، ابتداء من السبت 23 نوفمبر من الساعة السادسة صباحاً وحتى الساعة السادسة صباح يوم الأحد، وتنفيذ نظام المرور المؤقت بفتح الحركة المستقيمة على طول الطريق.