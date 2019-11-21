الإعلان عن أجندة احتفالات اليوم الوطني الـ48 بدبي

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن جدول فعاليات وأنشطة احتفالات اليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة والتي تشمل حفلات موسيقية تحييها مجموعة من الفنانين المحليين إلى جانب عروض تقليدية وألعاب نارية وأنشطة ملائمة لكافة أفراد العائلة.

وستعكس الاحتفالات الجارية على مستوى المدينة بكاملها مختلف جوانب تطوّر مسيرة الدولة على مرّ السنين وتلقي الضوء على نمط الحياة والتراث والثقافة الإماراتية وحسن ضيافة شعب الإماراتي. كما ستتخللها برامج وفعاليات ترفيهية مميزة ترسّخ مكانة دبي كوجهة عائلية على مدار العام.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: "تدعو دبي ضمن إطار الاستعدادات للاحتفال باليوم الوطني الـ48 لدولة الإمارات العربية المتحدة كافة السكان من مواطنين ومقيمين وزوار إلى المشاركة في هذه المناسبة الوطنية وفي التجارب العائلية الاستثنائية التي يجري تنظيمها على مستوى المدينة بكاملها. فقد قدّم شركاؤنا من القطاعين الخاص والعام لنا الدعم مجدداً في إعداد برنامج فعاليات وأنشطة لافتة تعكس حسن الضيافة والتقاليد الإماراتية وتتيح للزوار مشاركة المقيمين انتماءهم إلى هذه المدينة متنوعة الثقافات. وسيجد كل شخص ما يناسبه في احتفالات هذه السنة باليوم الوطني بفضل تنوّع الفعاليات وعروض التجزئة التي تقدمها دبي".

ولمزيد من المعلومات عن جدول فعاليات احتفالات اليوم الوطني، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني www.nationaldaydubai.com. كما يمكن شراء تذاكر بعض الفعاليات التي تقام خلال هذه الفترة عبر الموقع الإلكتروني لجدول فعاليات دبي أو التطبيق الخاص به.

الحفلات الموسيقية

يمكن لمحبي الموسيقى الاستمتاع بالعروض الترفيهية الحية التي تحييها باقة من النجوم الإماراتيين مثل بلقيس، وحسين الجسمي، وحمد العامري، وعيضة المنهالي، ومحمد الشحي إضافة إلى النجم الكويتي عيسى المرزوق الذين سيقدمون حفلات موسيقية مجانية في لا مير والقرية العالمية والسيف

الحفلات الموسيقية في لا مير:

29 نوفمبر: عيضة المنهالي عند الساعة 9:00 مساءً

1 ديسمبر: بلقيس وعيسى المرزوق عند الساعة 9:00 مساءً

2 ديسمبر: حسين الجسمي عند الساعة 9:00 مساءً



الحفلات الموسيقية في السيف:

6 ديسمبر: محمد الشحي عند الساعة 9 مساءً

تُنظّم الحفلات الموسيقية في لا مير والسيف بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة مراس.

الحفلات الموسيقية في القرية العالمية:

2 ديسمبر: حمد العامري عند الساعة 9 مساءً

عروض الألعاب النارية

شاركوا في احتفالات اليوم الوطني واستمتعوا بعروض الألعاب النارية التي ستنير سماء دبي بألوانها والتي تقام بتنظيم من مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة. ويمكن للزوار مشاهدة العروض في المواقع التالية:

1 و 2 ديسمبر

لا مير - الساعة 8:30 مساءً

السيف - الساعة 8 مساءً

ذا بيتش – الساعة 9 مساءً

2 ديسمبر

ذا بوينت - الساعة 8 مساءً

القرية العالمية - الساعة 9 مساءً

الاحتفالات باليوم الوطني الإماراتي في مطارات دبي

27 نوفمبر، و1 و2 ديسمبر

يستضيف مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي عدداً من الأنشطة بمناسبة اليوم الوطني حيث سيلقي وزير التسامح معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان كلمة حول التسامح ضمن إطار فعالية خاصة بالموظفين تجري في محطة الركّاب 3 في مطار دبي الدولي في 27 نوفمبر. وتتبع كلمة معاليه عروض فلكلورية يؤديها أطفال إماراتيون إلى جانب أنشطة أخرى. وستقدم فرق موسيقية عروضاً في مطار دبي الدولي ومطار آل مكتوم الدولي يومي 1 و 2 ديسمبر وسيتلقّى المسافرون هدايا ترحيبيّة.

"فيسس أوف ذا نيشن"

2 ديسمبر، فيستيفال باي، دبي فستيفال سيتي مول

توجّهوا في اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات العربية المتحدة إلى "دبي فستيفال سيتي" لمشاهدة العرض الرائع "تخيّل" الذي يقدم أشخاصاً من جنسيات متعددة يعتبرون دولة الإمارات العربية المتحدة بمثابة موطن لهم. وتدعو حملة "دبي فستيفال سيتي مول" بعنوان "فيسس أوف ذا نيشن"، جميع المتسوقين إلى مشاركة صورهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باستخدام الوسم #FacesoftheNation، لفرصة أن يكونوا من الذين ستُبثّ صورهم خلال هذا العرض المميّز الذي يقام عند الساعة 8 و10 مساءً. كما سيجري عرضان مبهران للألعاب النارية بعد انتهاء كلّ عرض "تخيّل" وسيتسنّى للمتسوقين الاحتفال بتراث الإمارات ضمن فعاليات ترفيهية إماراتية تراثية ستضفي الحيوية والمرح على امتداد "فيستيفال باي" اعتباراً من الساعة 2 بعد الظهر وتشمل رقصة العيالة التقليدية.

الفرق التقليدية

29 نوفمبر- 3 ديسمبر في مراكز التسوّق المشاركة

(لن تقام عروض في يوم الشهيد الذي يصادف في 30 نوفمبر )

استمتعوا بالموسيقى وبالعروض التي تؤديها فرق إماراتية وتشمل العيالة والرزفة والليوا في المواقع التالية:

2 ديسمبر- دبي مول

29 نوفمبر و1 و2 ديسمبر – النخيل مول

29 نوفمبر و1 و2 و3 ديسمبر – سيتي ووك، ذا أوتلت فيليدج، بوكس بارك، سيتي سنتر مردف، سيتي سنتر ديرة، مول الإمارات، دبي فستيفال سيتي.

محطات الجذب والفعاليات

الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات عند برج خليفة ونافورة دبي

من 1 إلى 3 ديسمبر

يقام عرض ضوئي مدهش عند برج خليفة بمناسبة الاحتفالات باليوم الوطني لدولة الإمارات وستتوهج نافورة دبي بأضواء العروض الخاصة التي تقام يومياً عند الساعة 6 و7 و8 و9 مساءً.

إرث الأوّلين

من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر، دبي مول

تشكّل هذه الفعالية الحصرية بدبي مول والتي تقام تحت عنوان "إرث الأولين" جزءاً من الاحتفالات الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات وسيتخللها توزيع أعلام وأوشحة ودبابيس طيلة فترة الأيام الثلاثة التي تستمر خلالها الفعالية إضافة إلى عرض لفرقة تقليدية يوم الـ2 من ديسمبر.

بلوواترز، لا مير، السيف، بوكس بارك، سيتي ووك، ذا بييتش، لاست إكزت، ذا أوتلت فيليدج

29 و30 نوفمبر، و1 و2 ديسمبر

إضافة إلى مشاهدة عروض الألعاب النارية التي تقام في السيف ولا مير في 1 و2 ديسمبر والحفلات الموسيقية التي تجري في لامير في 29 نوفمبر و1 و2 ديسمبر، يمكنكم اصطحاب أطفالكم إلى إحدى هذه الوجهات العائلية من مِراس حيث تنتظرهم أنشطة تستمرّ طيلة فترة الاحتفالات الممتدة على أربعة أيام وتشمل فنوناً وحِرفاً ورسماً على الوجوه وطلاء على الفخار وغيرها من الأنشطة.

معرض "الآباء المؤسّسون"

حتى 31 ديسمبر، متحف الاتحاد

اطّلعوا على إرث الإمارات الغني من خلال مجموعة من الصور في معرض "الآباء المؤسّسون" في متحف الاتحاد الذي يقام بتنظيم هيئة دبي للثقافة والفنون. يصوّر المعرض تاريخ هذه الدولة وتطوّرها ودور الآباء المؤسسين فيه، ويركّز على أبرز الأحداث التي أدّت إلى قيام الاتحاد في ديسمبر 1971.

"سوبر سبورتس ران 10 مايلر 2"

29 نوفمبر، ميدان

يعود موسم "10 مايلر" بنسخته الخاصة باليوم الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة مع السباق الثاني من أصل خمسة سباقات. ويمكن للمشاركين الاختيار بين مسافة 3 كيلومتر، أو 5 كيلومتر، أو 10 كيلومتر، أو 10 أميال (16 كيلومتر) والجري ضمن أجواء حيوية رائعة فيما يعلّقون العلم الإماراتي على زيّهم بهذه المناسبة الوطنية.