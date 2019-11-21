اعتماد أسماء الفائزين في جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع

المصدر: دبي - البيان

اعتمد مجلس أمناء جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، برئاسة مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات رئيس مجلس أمناء الجائزة، أسماء الفائزين الثمانية في الدورة الثالثة من جائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، من بين 17 مرشحاً رفعتهم لجنة التحكيم الدولية للمجلس، وسيكون إعلان أسماء الفائزين وتكريمهم بتاريخ 10 ديسمبر المقبل، خلال فعاليات الدورة السادسة لمنتدى دبي العالمي لإدارة المشاريع 2019.

وتهدف الجائزة التي تصل قيمتها الإجمالية إلى مليونين و600 ألف درهم "710 آلاف دولار"، إلى جعل دبي مركزًا دوليًا لأصحاب الابتكارات والمتخصصين في مجال إدارة المشاريع والتشجيع على الابتكار في هذا المجال، كما تهدف إلى إضافة أفق جديد نحو الانطلاق المبتكر لقطاع الأعمال في منطقة الخليج.

وبهذه المناسبة قالت ليلى فريدون، الأمين العام للجائزة: "رفعت اللجنة الفنية الاستشارية لجائزة حمدان بن محمد للابتكار في إدارة المشاريع، إلى لجنة التحكيم الدولية المشكّلة من متخصصين وخبراء بارزين في مجالات إدارة المشاريع، قائمة ضمت 62 مشاركة، من أصل 202 مشاركة تأهلت لمراحل التقييم، ورشحت لجنة التحكيم الدولية 17 مشاركة، ورفعتها لمجلس أمناء الجائزة لتحديد واعتماد أسماء الفائزين، حيث اعتمد المجلس أسماء الفائزين بواقع فائز عن كل فئة والثلاثة الأوائل في فئة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع".

فئات الجائزة

وقالت فريدون: "تضم الجائزة أربع فئات هي: الفئة الفردية وتشمل جائزة "أفضل مدير مشروع مبتكر" وتبلغ قيمتها 50 ألف دولار، وتدور محاورها حول إدارة تحقيق الفوائد، وإدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة المشتريات، وإدارة الجودة، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وجائزة "أفضل مدير مكتب إدارة مشاريع مبتكر" بقيمة 50 ألف دولار وتضم موضوعات عن إدارة التكلفة والوقت ونطاق العمل، وإدارة تكامل المشروع، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة استراتيجية وحكومة محافظ المشاريع، وإدارة أداء مكتب إدارة المشاريع، وإدارة التواصل، وإدارة الموارد، فضلا عن محور تطوير معايير ومنهجيات وإجراءات إدارة المشاريع، أما الفئة الثانية فهي تتعلق بالفرق وتتضمن جائزة "الفريق المبتكر" بقيمة 80 ألف دولار، وتغطي أربعة مجالات هي إدارة التواصل، وإدارة التغيير والثقافة ومتطلبات المعنيين، وإدارة المخاطر والمعوقات، وإدارة تكامل المشروع".

مضيفةً: "كما توجد فئة ثالثة تشمل المؤسسات تحت عنوان "جائزة المؤسسة المبتكرة في إدارة المشاريع" من خلال تعديل الفئات المؤسسية السابقة لتضم ثلاثة مراكز: الأول بقيمة 200 ألف دولار، والثاني بقيمة 150 ألف دولار، والمركز الثالث بقيمة 100 ألف دولار، مشيرة إلى أن الجائزة تضم أيضا الفئة "الأكاديمية"، وتتضمن "جائزة البحث العلمي للإدارة المبتكرة للمشاريع" بقيمة 40 ألف دولار، وتهدف إلى التشجيع على البحث العلمي في مجال إدارة المشاريع، وتكريم الباحثين الذين يعملون على تطوير نظريات ومبادئ إدارة المشاريع، و"جائزة الإدارة المبتكرة للمشاريع (الفئة الاكاديمية)" بقيمة 40 ألف دولار أيضاً، وتهدف إلى التشجيع على تبني مبادئ إدارة المشاريع في المشاريع والعمل الأكاديمي."