«أبوظبي للتنمية» يموّل الإسكان الاجتماعي في سيشل بـ33 مليون درهم

المصدر: سيشل - وام

شارك صندوق أبوظبي للتنمية في حفل افتتاح مشروع الإسكان الاجتماعي في جزيرة ماهي بسيشل الذي يموله الصندوق بقيمة 33 مليون درهم ويتضمن إنشاء 106 وحدات سكنية موزعة على ثلاث مناطق في جزيرة ماهي، والتي تعد أكبر جزر سيشل من حيث المساحة وعدد السكان.

وقد شمل المشروع إنشاء مجمعات سكنية متكاملة، مزودة بالمرافق العامة والخدمات الأساسية اللازمة من كهرباء ومياه وشبكة صرف صحي وشبكة متكاملة من الطرق، إلى جانب الحدائق وغيرها من الخدمات الأساسية. حضر حفل التدشين باميلا شارليت وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل البري في حكومة سيشل، ومحمد سيف السويدي مدير عام صندوق أبوظبي للتنمية، وأحمد سعيد النيادي القائم بأعمال سفارة دولة الإمارات في سيشل وعدد من المسؤولين في حكومة سيشل.

وقال محمد سيف السويدي، إن صندوق أبوظبي للتنمية يرتبط بعلاقات مميزة مع حكومة سيشل، حيث موّل الصندوق العديد من المشاريع التنموية في سيشل بقيمة إجمالية تبلغ نحو 463 مليون درهم، مشيراً إلى أن المشاريع ركزت على قطاعات تحقق التنمية الاقتصادية المستدامة في البلاد بما فيها مشاريع الإسكان والنقل والطاقة.

وأضاف، «سُعدنا اليوم بالمشاركة في حفل افتتاح أحد المشاريع الاستراتيجية المهمة، والتي تأتي ضمن أولويات حكومة سيشل في أجندتها الوطنية لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد، حيث يساهم مشروع الإسكان الاجتماعي في تلبية الطلب المتزايد على المساكن في جزيرة ماهي في سيشل، وتوفير المسكن الملائم في ثلاث مناطق رئيسية من الجزيرة».

من جانبها، ثمّنت باميلا شارليت وزيرة الأراضي والبنية التحتية والنقل البري، دور دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بصندوق أبوظبي للتنمية في دعم مشاريع التنمية المستدامة في سيشل، مشيدةً بالمستوى المتميز التي وصلت إليه العلاقات بين البلدين في كافة النواحي.

وقالت: «إن تمويل الصندوق لمشروع الإسكان الاجتماعي في جزيرة ماهي يأتي في إطار تنفيذ الخطة الحكومية الرامية إلى توفير ألفي وحدة سكنية في سيشل تبنى على شكل مجمعات سكنية، حيث يخدم المشروع ثلاث مناطق في جزيرة ماهي.

ويشكل دعم قطاع الإسكان أهمية خاصة لدى صندوق أبوظبي للتنمية، نظراً لدوره الحيوي في توفير الاستقرار وسبل العيش الكريم لمواطني الدول المستفيدة.