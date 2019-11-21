تقييم 4 مشاريع حاصلة على منحة «الإمارات لبحوث علوم الاستمطار»

المصدر: أبوظبي - وام

اختتم برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار مرحلة التقييم لسير العمل في 4 مشاريع بحثية حاصلة على منحة البرنامج، والتي نفذتها لجنة التوجيه الاستراتيجي التابعة له خلال الفترة من سبتمبر ولغاية نوفمبر الجاري في كل من روسيا، والولايات المتحدة الأمريكية، والصين.

وقال البرنامج: «إن الحملة بدأت بزيارة معهد ليبيديف للفيزياء التابع للأكاديمية الروسية للعلوم في موسكو، وامتدت خلال الفترة من 9 حتى 11 سبتمبر الماضي، واطلعت خلالها اللجنة على تطورات المشروع البحثي للدكتور علي أبشاييف، رئيس مختبر تعديل الطقس في معهد الجبل العالي الجيوفيزيائي التابع لخدمة الأرصاد الجوية الهيدرولوجية في جمهورية روسيا الاتحادية، وتبعتها زيارة إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال الفترة من 10 حتى 18 أكتوبر الماضي، حيث التقى أعضاء اللجنة بالدكتور بول لوسون، الباحث العلمي المعروف في شركة «سبيك»، والبروفيسور إريك فريو، أستاذ مشارك في قسم العلوم الهندسية والفضائية بجامعة كولورادو في بولدر في الولايات المتحدة لتقييم النتائج المحققة والتطورات المنجزة في مشاريعهما البحثية، فضلاً عن زيارة إلى شركة Droplet Measurement Technologies.

وعقب ذلك توجه أعضاء اللجنة إلى العاصمة الصينية بكين خلال الفترة من 4 حتى 6 نوفمبر الجاري، حيث تابعوا التطورات الحاصلة على مشروع الدكتور لولين تشويه، كبير العلماء في معهد «هوا شين تشوانغ تشي» للعلوم والتكنولوجيا وعضو اللجنة الاستشارية لمكتب تعديل الطقس.

وقال الدكتور عبد الله المندوس، مدير المركز الوطني للأرصاد رئيس الاتحاد الآسيوي للأرصاد الجوية: «حريصون على متابعة تنفيذ المشاريع البحثية الحاصلة على منحة برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار بدوراتها الـ 3 لضمان سيرها وفق الخطط المتفق عليها من ناحية مدة التنفيذ ونوعية النتائج المحققة، الأمر الذي يسهم في تعزيز قدرة البرنامج على تحقيق أهدافه الاستراتيجية الرامية إلى إيجاد حلول عملية لقضايا الأمن المائي وبناء شبكة أبحاث دولية تسعى إلى توفير مصادر مستدامة للمياه في دولة الإمارات ومختلف دول العالم، خاصةً تلك التي تعاني من شحّ المياه».

ومن جانبها أكدت علياء المزروعي، مدير برنامج الإمارات لبحوث علوم الاستمطار، أهمية الزيارات الميدانية التي تقوم بها لجنة التوجيه الاستراتيجي التابعة للبرنامج من أجل تقييم التقدم المحرز في المشاريع وجدواها البحثية وفق الخطط الموضوعة ومخاطرها المحتملة خلال المدة المتبقية من فترة الجائزة والمحددة بثلاثة أعوام.