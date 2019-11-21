«طرق دبي» تكرّم الفائزين بجوائز السلامة

المصدر: دبي - البيان

كرّم مطر الطاير المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات، الهيئات والشركات والأفراد الفائزين في جوائز السلامة والاقتصاد الأخضر لعام 2019، التي تمنحها الهيئة لشركائها الاستراتيجيين من الهيئات والمؤسسات الحكومية، ومزودي الخدمة والموردين والمقاولين والاستشاريين، إضافة إلى قطاعات ومؤسسات وموظفي الهيئة والطلاب، تقديراً لإسهاماتهم في تقديم أفضل الأفكار والممارسات لتعزيز الصحة المهنية والسلامة والاقتصاد الأخضر وتوفير الطاقة.

حضر حفل التكريم الذي أقيم بقاعة الوصل في الهيئة، عدد من المديرين في الهيئات وشركات المقاولات والاستشاريين، والمديرين التنفيذيين في الهيئة.

وكرّم الطاير الفائزين بالجائزة ومنحهم السعفة الخضراء، حيث فازت هيئة كهرباء ومياه دبي، بجائزة الاقتصاد الأخضر عن فئة أفضل شريك استراتيجي، وفاز معهد الإمارات للسياقة بجائزة أفضل مزود خدمة، فيما فازت شركة بالحصا سكس كونستراكت بجائزة أفضل مقاول، وفازت مؤسسة تاكسي دبي بجائزتي أفضل قطاع - مؤسسة في الهيئة، وأفضل مشروع، فيما فازت الطالبة تسنيم العماري بجائزة الاقتصاد الأخضر عن فئة الطلاب، ونور داوود عن فئة الموظفين في الهيئة.

كما كرّم الطاير الفائزين في فئة سفير البيئة الواعد من سن الثامنة وما دون، وفاز بالمركز الأول محمد سفيان، وكرّم الفائزين بأفضل ثلاث رسومات، وهم عمر محمود، ومرتضى أخلاقي، وشريفة الهاشمي، إضافة إلى الطلاب الفائزين في فئة سفير البيئة الواعد من سن التاسعة وما فوق، وهم سيف غالب، ورناد حمزة عمارنة، وعلي عمران، وعبد الله غالب.

جائزة السلامة

وكرّم الطاير القطاعات والمؤسسات والشركات والأفراد الفائزين بجائزة السلامة، التي تمنحها الهيئة لتكريم أفضل الممارسات في مجال السلامة في جميع عمليات هيئة الطرق والمواصلات، حيث فازت مؤسسة تاكسي دبي بجائزة أفضل مبادرة في مجال السلامة، وفازت شركة «بارسونز أوفرسيز ليمتد» بالمركز الأول في فئة أفضل استشاري في مجال السلامة، وحل تحالف بارسونز سيسترا ثانياً، وفازت شركة بالحصا سيكس كونستراكت بالمركز الأول كأفضل مقاول في مجال السلامة في فئة الشركات الكبرى، وحصلت شركة سيركو لتشغيل وصيانة المترو على المركز الثاني، وفي فئة أفضل مقاول للشركات الصغيرة، فازت شركة الدبوي للإطارات بالمركز الأول، وجاءت شركة سيركو لتشغيل الترام في المركز الثاني، وفي فئة أفضل عامل من شركات المقاولات في مجال السلامة، فاز محمد ناظم عبد اللطيف بالمركز الأول، وحل راميش براساد ثانياً.

كما كرّم الطاير الفائزين بجائزة نجم السلامة، حيث فاز حساني محمدي بالمركز الأول، وسرفانان بمراج بالمركز الثاني، كما كرّم السائقين الفائزين في مختلف وسائل المواصلات، حيث فاز أحمد خان مؤمن بجائزة أفضل سائق مركبة أجرة، وحل سيد امتياز علي ثانياً، وحسين تيكومكارا فالابيل ثالثاً، وفي فئة أفضل سائق حافلة مواصلات، فاز غورباكش سنغ بالمركز الأول، وذهب المركز الثاني للسائق عبد الله حسين إبراهيم، أما جائزة أفضل مشغل وسيلة نقل بحري فذهبت لمستابا موغيماثوباذا.

وفي ختام الحفل كرّم مطر الطاير أعضاء لجنتي تحكيم برنامج السلامة، وبرنامج الاقتصاد الأخضر، كما كرّم فريق العمل المشرف على برنامج هيئة الطرق والموصلات للسلامة والاقتصاد الأخضر.