ملتقى خليجي يستعرض تجربة المرأة الإماراتية

المصدر: الشارقة - وام

أكد الملتقى الخليجي الـ 12 لجمعيات وروابط الاجتماعيين بدول مجلس التعاون الخليجي «أن المرأة الإماراتية تحتل المرتبة الأولى عربياً في حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين بعد أن أصبحت تشكل قرابة ثلثي العاملين في القطاع الحكومي، بالإضافة إلى أن دولة الإمارات تعتبر من أفضل 30 دولة على مستوى العالم في مؤشر التنمية المتعلق بتمكين المرأة وفق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العامين الماضيين، وحققت المرأة الإماراتية مكسباً آخر تمثل في قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بأن يكون نصف أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من النساء، وهي خطوة عملاقة تعكس الطريقة التي تتعامل بها الدولة مع قضية المرأة».

تعاون

وأضافت عائشة بو سمنوه العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، في ورقة العمل التي قدمتها ضمن أعمال الملتقى الذي تنظمه جمعية الاجتماعيين بالدولة بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين في الجامعة القاسمية: «إن المرأة الإماراتية بلغت في انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2019 ذروة مسيرة التمكين، وذلك بوصولها إلى تحقيق المناصفة الكاملة مع الرجل تحت قبة البرلمان في واحدة من السوابق التاريخية، حيث تعتبر هذه المناصفة الأولى من نوعها على مستوى العالم، ما يعبر عن إيمان القيادة الرشيدة بقدرات وإمكانات المرأة الإماراتية وإشراكها في صنع القرار السياسي بوصفها صاحبة معارف ومهارات وخبرات وطنية واجتماعية وإنسانية يعتدّ بها، مستعرضة في هذا الصدد التشكيلة الجديدة للحكومة الاتحادية الإماراتية التي تشكل النساء فيها نسبة 27.5%، وهي من أعلى النسب في المنطقة والعالم، بما يعكس المكانة التي وصلت إليها المرأة».

ولفتت بو سمنوه إلى استراتيجية النهوض بالمرأة في الإمارات 2015 - 2021، التي تتضمن الحفاظ على استدامة الإنجازات التي تحققت للمرأة الإماراتية، والاستمرار في تحقيق المزيد من المكتسبات لها، والحفاظ على النسيج الاجتماعي وتماسكه من خلال تكامل الأدوار بين الرجل والمرأة لبناء مجتمع قوي ومتماسك وقادر على مواكبة التغيرات المستجدة وتوفير مقومات الحياة الكريمة والآمنة والرفاه الاجتماعي بأسس عالية الجودة للمرأة، وتنمية روح الريادة والمسؤولية، وتعزيز مكانة المرأة الإماراتية في المحافل الإقليمية والدولية.