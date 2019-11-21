«تنمية المجتمع» بدبي تعرّف بحقوق الطفل

المصدر: دبي - البيان

نظمت هيئة تنمية المجتمع في دبي، أمس، الدورة الثانية من ملتقى برنامج «اعرف حقوقك»، الذي يهدف إلى نشر الوعي المجتمعي بثقافة حقوق الطفل، وبناء قدرات القائمين على رعاية الأطفال في المؤسسات التعليمية للتوعية بحقوق الطفل، والعمل على حمايتها بهدف الوصول إلى بيئة صديقة بالكامل للأطفال.

وتأتي الدورة الثانية من الملتقى بعد النجاح الكبير الذي حققته الدورة الأولى التي أقيمت في العام السابق، واستعرضت أبرز التجارب في مجال تعريف الأطفال والمحيطين بهم بحقوق الطفل، إذ يأتي تنظيم الدورة الثانية بهدف متابعة المقترحات والأنشطة التي تم تطويرها، والاستفادة من التجارب والخبرات للجهات المشاركة في البرنامج، وبحث وصول برنامج «اعرف حقوقك» إلى آفاق جديدة استناداً قانون حقوق الطفل «وديمة» واللائحة التنفيذي التابعة له.

وبمشاركة عدد كبير من ممثلي المدارس الحكومية والخاصة وعدد من الجهات الحكومية المعنية بحماية الطفل، استعرض الملتقى أوراق عمل لـ4 مدارس مشاركة في برنامج «اعرف حقوقك»، تضمنت تسليطاً للضوء على تجاربهم والحلول والابتكارات التي تم تطويرها، للوصول إلى نموذج ناجح للتوعية بثقافة حقوق الطفل.

وقالت ميثاء الشامسي، المديرة التنفيذية لقطاع حقوق الإنسان في هيئة تنمية المجتمع: «يحتفل العالم في الـ20 من نوفمبر باليوم العالمي للطفل، وهي مناسبة مثالية لتسليط الضوء على حقوق الطفل التي ضمنتها الاتفاقيات والمواثيق الدولية والقوانين والإجراءات التي اتخذتها دولة الإمارات لنشر ثقافة حقوق الطفل وتوفير المرجعية القانونية لحمايتها.

ويشكّل برنامج «اعرف حقوقك» أحد المشاريع الواعدة الهادفة للوصول إلى بيئة صديقة بالكامل للطفل، إذ حظي البرنامج، منذ إطلاقه عام 2012، بتزايد دوري في عدد الجهات المشاركة، واتسع عدد المدربين المؤهلين للتوعية بحقوق الطفل، وجاء انطلاق هذا الملتقى في العام السابق متوجاً لهذه الجهود، ومؤكداً أهمية تبادل الخبرات والتجارب للوصول إلى أفضل السبل لنشر ثقافة حقوق الطفل وحماية هذه الحقوق».

اعتماد

وتابعت الشامسي: «أضاف اعتماد قانون وديمة عام 2016 وصدور لائحته التنفيذية عام 2018 زخماً كبيراً لحماية الطفل، إذ منح الخلفية القانونية اللازمة والداعمة لحماية حقوق الطفل، ضمن مشاركة أكبر شريحة ممكنة من أفراد المجتمع في ذلك، وعملنا على استثمار هذا الدعم بالشكل الأمثل، فأطلقنا حملة للتوعية بحقوق الطفل بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسيف»، لتعزز مخرجات ونتائج برنامج «اعرف حقوقك»، فوصل بذلك عدد الأنشطة التوعوية الموجهة لهذا الغرض خلال عام 2018 إلى نحو 813 نشاطاً توعوياً أقيمت بالتعاون مع أكثر من 20 مدرسة حكومية وخاصة».