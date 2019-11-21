محمد بن راشد يصدر قانون مركز دبي المالي للملكية الفكرية

المصدر: دبي ــ وام

أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، رعاه الله، بصفته حاكماً لإمارة دبي، قانون مركز دبي المالي العالمي رقم (4) لعام 2019 بشأن الملكية الفكرية في المركز، على أن يُعمل بالقانون اعتباراً من اليوم.

ويؤكد القانون الجديد التزام مركز دبي المالي العالمي، الرائد والمصنف الثامن عالمياً حسب مؤشر المراكز المالية العالمية، والأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوبي آسيا، بتطبيق أعلى المعايير والممارسات العالمية، إذ يمكّن هيئات المركز من حماية حقوق الملكية الفكرية الخاصة بها، وتوفير بيئة آمنة تحفز الشركات على الإبداع والابتكار بثقة.

ويغطي القانون المقترح براءات الاختراع وشهادات المنفعة وتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية وحقوق النشر والعلامات التجارية والأسماء التجارية والأسرار التجارية، بما يتماشى مع الاتفاقيات الدولية وأفضل الممارسات.

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