كنيسة بدبي تتبرع لدعم مبادرة دبي العطاء «تبني مدرسة»

المصدر: دبي - البيان

سلمت كنيسة الثالوث المقدس بدبي تبرعاً بقيمة 132 ألف درهم لدعم مبادرة دبي العطاء «تبني مدرسة»، لبناء مدرسة مجتمعية مؤلفة من فصلين دراسيين في ملاوي، يستفيد منها 100 طفل.

وقد سلم القس هاريسون الشيك لعبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء على هامش فعالية يوم التسامح، الذي استضافته الكنيسة.

وقال عبد الله أحمد الشحي، رئيس العمليات بدبي العطاء: «نحن ممتنون جداً لكنيسة الثالوث المقدس بدبي على سخائها والتزامها بدعم تعليم الأطفال المحرومين حول العالم.

ويعكس هذا التبرع السخي للكنيسة روح التسامح والعمل الإنساني الراسخ في المجتمع الإماراتي.

إنني على ثقة بأن هذه المساهمة ستغير حياة الأطفال في ملاوي وتمكنهم من بناء مستقبل واعد ومزدهر».

وقال القس هاريسون ممثلاً عن كنيسة الثالوث المقدس في دبي: «نحن سعداء للغاية بدعم هذه المبادرة من دبي العطاء، التي تساعد على توفير فرص الحصول على التعليم في المناطق النائية في جميع أنحاء العالم.

لقد زارت مجموعة من النساء من الكنيسة مدرسة مجتمعية في السنغال في عام 2018 وكن سعيدات لرؤية المدرسة، التي بنتها دبي العطاء من خلال مساهمتنا السابقة. لا توفر المدرسة التعليم للأطفال فحسب، بل توحد المجتمع ككل كذلك.

ويسعدنا للغاية أننا سنتمكن هذا العام من تقديم هذا التبرع دعماً لهذه القضية النبيلة. ونأمل أن تستمر هذه المبادرة الناجحة التي أطلقتها دبي العطاء في التطور مستقبلاً».

وتبنت كنيسة الثالوث المقدس، التي تعد واحدة من الشركاء الذين قدموا الدعم لدبي العطاء منذ فترة طويلة، سبع مدارس في كل نيبال والسنغال وفلسطين وملاوي منذ عام 2015، محدثة تأثيراً في حياة 900 طفل و300 امرأة ورجل.