60 من أصحاب الهمم في ورشتي الإلكترونيات والروبوتات

المصدر: دبي - البيان

اختتمت جائزة الشيخة روضة بنت أحمد آل مكتوم للتميز لأصحاب الهمم، التي تنظمها هيئة آل مكتوم الخيرية فعالياتها بورشتي الإلكترونيات والروبوتات اللتين قدمتهما هيئة كهرباء ومياه دبي لمدة يومين بحديقة زعبيل بدبي، واشترك فيهما 60 من أصحاب الهمم.

وقال محمد عبيد بن غنام الأمين العام لهيئة آل مكتوم الخيرية المشرف العام على مبادرة موهبتي وجائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم، إن هاتين الدورتين اللتين أقيمتا بالتعاون مع هيئة كهرباء ومياه دبي للمتسابقين من مراكز وأندية أصحاب الهمم أكدتا الاستيعاب الكامل لتلك الفئة لتقنيات الذكاء الاصطناعي والروبوت والبرمجة، والتي هي من أهم سمات المجتمعات الحديثة، وشهدنا حضورهم وتطبيقاتهم في العديد من مناحي الحياة اليومية.

وتابع: نحن في هيئة آل مكتوم الخيرية وفق توجيهات سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية راعي الهيئة، حريصون على تزويد أصحاب الهمم بكافة علوم ومعارف العصر، وفتح آفاق التعلم والإبداع أمام عقولهم، وقد سعدنا بمخرجات النسخة الثانية من مبادرة موهبتي، وبالقدر الكبير من المهارات التقنية التي حازوها خلال مشاركتهم بفعالياتها في العام السابق.

طموح

وقالت نورة عبدالله محمد من مركز المشاعر الإنسانية في دبي وتبلغ من العمر 13 عاماً: إنها بدأت شغفها في تعلم ومعرفة كل ما يتعلق بالروبوت من خلال المركز، وتحرص على المشاركة وحضور الدورات بانتظام، مما ساهم في تغذية طموحها لاستقاء خبرات ومعارف أكثر في عالم التقنيات الحديثة، ومن خلال مشاركتها في هذه المبادرة تشكل لديها طموح التميز وواصلت الاجتهاد والمثابرة ليتم إشراكها بالمسابقات المحلية والدولية، حتى تم اختيارها ضمن الفريق المشارك في جائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم.

أما حميد صقر راشد من مركز عجمان لذوي الإعاقة فيواظب على استكشاف عالم التقنية في مجال وبرمجة الروبوتات، وخاض مع زملائه المنافسة في جائزة الشيخة روضة لصناعة المحركات الهوائية.

وقال، إنه شغوف بعالم الروبوتات ومستجدات التقنيات الحديثة، لاستلهام أفكار جديدة تستشرف المستقبل.

وتجرى الآن تقييم المنافسات واختيار المراكز الأولى في كافة الدورات بجائزة الشيخة روضة للتميز لأصحاب الهمم لإعلانها في الحفل الختامي للجائزة في التاسع من شهر ديسمبر المقبل.