تكريم الفائزين بجائزة «لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة»

المصدر: دبي - وام

كرّمت جائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة المنبثقة من جمعية النهضة النسائية بدبي أمس الفائزين من الأطفال المتميزين ممن أحرزوا نجاحات مبهرة على المستويين المحلي والخليجي في ختام الموسم الـ 21 للجائزة، وذلك تحت الرعاية الكريمة لحرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم رئيسة الجائزة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم.

وبدأ التكريم بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، بعد ذلك رحّبت سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم بالحضور والمشاركين عبر كلمة ألقتها نيابة عن سموها أمينة الدبوس المدير التنفيذي للجائزة.

وقالت الدبوس: «إننا نلتقي اليوم احتفالاً بحصاد الموسم 21 لجائزة الشيخة لطيفة بنت محمد لإبداعات الطفولة وتكريم فرسان الإبداع والتميز الفائزين والفائزات من دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي، الجائزة التي تميزت بالإبداع والتفوق خلال مسيرة عقدين من الزمن حققت العديد من الإنجازات المبهرة خدمة للطفولة المبدعة، وذلك بفضل رعاية حرم سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، سمو الشيخة لطيفة بنت محمد بن راشد آل مكتوم، راعية الجائزة، ومساندة الشيخة أمينة بنت حميـد الطاير رئيسة جمعيـة النهضـة النسائيـة بدبي».

وهنأت شعب الإمارات الوفي، أسعد شعب، بمناسبة اليوم الوطني الـ 48 لدولة الإمارات، كما هنأت الفائزين والفائزات وأسرهم بالنجاح والتميز والإبداع خلال هذا الموسم، منوهة إلى أن حماية الطفولة وإبداعاتها وتميزها مسؤولية مشتركة.

وقالت: «إننا نحتفل بعيد الحصاد الوطني، وحصاد الموسم 21 نجدد الولاء للقيادة الرشيدة والانتماء للوطن الغالي وعلى درب توجيهات القيادة الوفية وثقافة السلام والتعايش السلمي والتسامح تسير خطانا».

وكرّم سمو الشيخ محمد بن راشد بن محمد بن راشد آل مكتوم، يرافقه أمينة الدبوس، الفائزين على المستويين المحلي والخليجي في محاور الجائزة.