8.8 درجات الحرارة في قمة جبل جيس

المصدر: رأس الخيمة – أحمد ابوالفتوح

شهدت إمارة رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة، ساهمت في جريان الأودية والشلالات الجبلية وارتفاع منسوب المياه بمناطق السدود، فيما واصلت قمة جبل جيس الوجهة السياحية الطبيعية الأولى في رأس الخيمة انخفاض درجات الحرارة لتصل إلى 8.8 درجات مئوية خلال الساعة العاشرة و45 دقيقة صباحاً بحسب موقع المركز الوطني للأرصاد.

وأكد اللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي، القائد العام لشرطة رأس الخيمة - رئيس فريق إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث المحلي بإمارة رأس الخيمة، جاهزية شرطة رأس الخيمة، نجاح أعضاء فريق إدارة الطوارئ المحلي والجهات المختصة في توفير الدعم اللازم إلى الجمهور، وتقليل زمن الاستجابة لكل حالات الطوارئ خلال فترة هطول الأمطار.

وأضاف: أطلقت شرطة رأس الخيمة خلال الساعة الأولى من هطول الأمطار 74 دورية مرورية لتنظيم عملية السير وتقديم الدعم اللازم وتعزيز الأمن والسلامة على الطرق، كما تم تكثيف استعداد فرق الإنقاذ البحري على الشواطئ.

وكشف المهندس عيسى الشامسي، رئيس لجنة الطوارئ في دائرة الخدمات العامة، عن تمكن فريق طوارئ الأمطار في دائرة الخدمات العامة برأس الخيمة، من سحب مليون و715 ألف غالون من مياه الأمطار خلال الساعات الماضية منذ بداية هطول الأمطار الغزيرة التي تشهدها مناطق الإمارة، والتعامل مع 200 بلاغ من مختلف مناطق الإمارة تلقتها غرفة الطوارئ بالدائرة عبر الرقم المجاني 8008118، ومازالت الجهود مستمرة للفريق.

وأشار إلى أن 49 تنكراً نفذت 340 رحلة لسحب تجمعات المياه ودعم فرق المضخات الثابتة لضمان سلامة حركة مرور المركبات على الطرق، لافتاً إلى أن الدائرة رفعت عدد العمال بفريق الطوارئ إلى 549 عاملاً، كما تم التعامل المباشر لإصلاح 6 انهيارات في أطراف الطرق.