المصدر: أبوظبي - أحمد سعيد

حددت بلدية مدينة أبوظبي 7 إجراءات للسلامة في المواقع الإنشائية خلال حالات التقلبات الجوية، داعيةً المكاتب الاستشارية والمقاولين والعاملين في المجالات الإنشائية وأفراد المجتمع إلى التقيد بمعايير واشتراطات الأمن والصحة والسلامة والبيئة، خاصة خلال سقوط الأمطار والعواصف الرعدية، حفاظاً على سلامة العاملين في المواقع، وتقليلاً للمخاطر الناتجــة عن الحرائق والمخاطر الأخرى التي يمكن أن تهددهم أثناء أدائهم أعمالهم.

أسوار

وأشارت البلدية إلى ضرورة تثبيت الأسوار المؤقتة والحواجز البلاستيكية واللوحات حول مواقع العمل، وإخلاء جميع العمال من مكان العمل إلى منطقة التجمع لضمان سلامة الجميع، والتأكد من إيقاف عمليات الهدم والآليات المستخدمة، والتأكد من تأمين السقالات حسب المواصفات المعتمدة، وإزالة جميع المواد المحتمل تطايرها على الارتفاعات والمناطق المفتوحة، والتأكد من تأمين الرافعات البرجية حسب المواصفات المعتمدة للتأمين من الأحوال الجوية والرياح الشديدة، وتفعيل خطة الطوارئ إذا لزم الأمر.

ودعت بلدية مدينة أبوظبي الجمهور إلى الإبلاغ عن أي تجمعات للمياه أو تبعات قد تحدث نتيجة لهطول الأمطار أثناء موسم الشتاء المستمر، وحثت سكان كل المناطق التابعة للبلدية على المبادرة بالاتصال على هاتف الطوارئ 993 للتعامل مع أي تجمعات للمياه أو أضرار أو إعاقة لحركة السير والمرور قد تترتب نتيجة هطول الأمطار، لتوفير الخدمات والتجاوب مع بلاغاتهم في أسرع وقت ممكن.

بلاغات

وأكدت البلدية جاهزية فرق الطوارئ على مدار الساعة للتعامل مع اتصالات وبلاغات الجمهور في الوقت الذي تتابع فيه جهودها لمعاينة كل المواقع التي تتأثر نتيجة هطول الأمطار.