«إسعاف دبي» تنقذ آسيوياً تعرض لنوبة قلبية

المصدر: دبي - البيان

أنقذ مسعفو مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، بالتعاون مع أطباء مستشفى مديكلينك بارك فيو، مريضاً آسيوياً يبلغ من العمر 58 عاماً، عانى من تدهور في حالته الصحية إثر إصابته بتوقف مفاجئ في القلب والتنفس وانسداد كامل في أحد شرايين القلب، وتلف بعض الأنسجة الداخلية نظراً لطول فترة الإغماء العميقة وانقطاع النبض.

وأسهم الوصول السريع لطاقم الإسعاف في الوقت المناسب إلى إنقاذه من تدهور حالته، حيث بدأ المسعفون بمجرد وصولهم للمريض في الإنعاش القلبي الرئوي والصدمات الكهربائية ومن ثم نقله إلى أقرب مستشفى وهي مديكلينك بارك فيو على شارع أم سقيم.

وقال محمد القفلي رئيس شعبة إسعاف جبل علي بالإنابة: إن الكوادر الإسعافية تعاملت مع الحالة بحرفية، لما تتمتع به من سرعة استجابة وتأهيل عال وإمكانيات كبيرة ولفت إلى تنوع الأجهزة المتطورة المستخدمة للتعامل مع مثل هذه الحالات وأهمها أجهزة رجفان القلب والإنعاش وقياس العلامات الحيوية والتي تحرص المؤسسة على اقتناء الأفضل والأحدث والأكثر تطوراً منها، حيث كان لها دور كبير في تطوير الأداء وتسهيل الإنقاذ وسرعة الاستجابة.

وقال باري بيدفورد مدير مستشفى مديكلينك بارك فيو: إن المريض لم يستجب سريعاً للإنعاش أو الصدمات الكهربية، فقد تبين من خلال فحص دقيق في مستشفى مديكلينك أن أحد الشرايين المغذية للقلب مغلق تماماً فنقل على وجه السرعة لغرفة عمليات القسطرة القلبية، حيث تمكن فريق من الأطباء المتخصصين في الطوارئ والعناية المركزة والقلب من تركيب دعامة في الشريان المسدود، ثم تغذية المريض بجرعات إضافية من الأكسجين عن طريق توصيله في الجهاز المتطور وفائق الدقة المسمى «أيكمو»، والمتوفر في مستشفى ميديكلينك بارك فيو، مشيراً إلى أن المريض استعاد وعيه وعاد النبض والتنفس إليه.

وقال الدكتور حيدر العنزي المدير الإداري بالمستشفى: جهاز إيكمو يتيح ضخ الأكسجين لأنسجة القلب والرئة، ما يمنح لهما فترة راحة كافية والاستعداد للعمل مرة أخرى.