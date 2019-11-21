مستشفى القاسمي يجري 10 عمليات قلب مفتوح لأطفال

المصدر: الشارقة- البيان

نجح الطاقم الطبي بقسم القلب في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال بالشارقة التابع لوزارة الصحة ووقاية المجتمع، بتحقيق إنجاز طبي متميز بعد إجرائه 10 عمليات قلب مفتوح ناجحة لأطفال مرضى، تراوحت أوزانهم بين 5 إلى 10 كيلو جرامات، وكانت من بينها بعض الحالات النادرة والمعقدة، ومنها حالة طفل لا يتعدى السنتين من العمر ويزن 10 كيلو جرامات، راجع مع أهله المستشفى، بسبب معاناته من وجود ثقب في القلب وتسرب في صمام القلب الرئيسي، ما استدعى إجراء تدخل جراحي تكلل بالنجاح، وتمكن على أثره الطفل من استعادة عافيته ونشاطه في غضون يومين من خضوعه للجراحة في المستشفى.

وتعكس الإنجازات الطبية في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال الجهود المثمرة للطاقم الطبي المتكامل من أطباء وجراحين وأخصائي تخدير وعناية مركزة وفنيين، فضلاً عن توفر الرعاية الطبية الفائقة للمرضى بعد العمليات، ما أسهم بخفض معدل الإقامة في المستشفى وعودة الأطفال المرضى إلى حياتهم الطبيعية.