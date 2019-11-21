«الوطني للإعلام» ينظّم ورشة حول حلول غوغل الرقمية

المصدر: أبوظبي - البيان

نظم المجلس الوطني للإعلام بالتعاون مع مبادرة غوغل للأخبار ورشة عمل، حول «حلول غوغل الرقمية»، في نادي المراسلين الأجانب بأبوظبي، تماشياً مع سلسلة الورش التي ينظمها المجلس بهدف تعزيز الهوية الرقمية الإيجابية والتعريف بالسياسات والقوانين والأنظمة والمعايير الناظمة للقطاع الإعلامي في الإمارات، ولضمان الاستخدام المسؤول والإيجابي لكافة شبكات ومواقع التواصل الاجتماعي، وتسخيرها للتفاعل الإيجابي المتوازن، بالإضافة إلى التعريــف بسياســات المحتــوى وآليــات الإبــلاغ عــن المحتــوى المخالــف والأخبار المضللة وآخر الأدوات التي تستخدمها «غوغل».

واستعرضت الورشة التي قدمتها سامية عايش مشرفة التدريب في مبادرة غوغل للأخبار، أربعة مواضيع رئيسية تناولت خلالها استكشاف القصص والأفكار الصحفية، والسرد القصصي باستخدام خرائط غوغل، والتحقق من الأخبار والفيديوهات المفبركة والمضللة، والعروض البصرية في الأخبار الصحفية.

وناقشت الورشة الأمان والأمن الإلكتروني للصحفيين في غرف الأخبار والحماية المتقدمة من غوغل، وآليات تصميم خرائط مبسطة للمواقع والمناطق، والمكتبة الرقمية للباحثين التي تمكن مستخدميها من تحليل المعلومات وتضمينها داخل المواد الصحفية، كما ركزت الورشة على أدوات التأكد من الأخبار، منها، خدمة البحث العكسي عن الصور، التي تساهم في التعرف على صحة الصور المنشورة على الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، والبريد الإلكتروني. والتحقق من مقاطع الفيديو عبر InVid.