«كهرباء دبي» تبحث التعاون مع شركة «سيمنس» الألمانية

المصدر: دبي - البيان

استقبل سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب، الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، وفداً رفيع المستوى من شركة «سيمنس إيه جي» الألمانية، ترأسه سدريك نيكي عضو مجلس الإدارة، وذلك في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون مع شركائها الاستراتيجيين، وحضر اللقاء من جانب الهيئة، المهندس ناصر لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الإنتاج.

وقد رحب الطاير بالوفد، لافتاً إلى أن هذا الاجتماع يأتي تعزيزاً للتعاون الاستراتيجي المشترك بين الهيئة و«سيمنس».

وأوضح الطاير أن هيئة كهرباء ومياه دبي، تعمل على تحقيق رؤية القيادة الرشيدة في استشراف المستقبل، وتطوير الخطط الاستباقية بعيدة المدى لمواكبة الثورة الصناعية الرابعة، وابتكار التقنيات الإحلالية، التي تسهم في توفير خدمات عالمية المستوى، تعزز جودة الحياة في دبي، حيث تتواءم استراتيجيات ومبادرات الهيئة مع الخطط والاستراتيجيات الاتحادية والمحلية، بما في ذلك «مئوية الإمارات 2071»، واستراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050، لتنويع مصادر الطاقة، وتوفير 75 في المئة من طاقة دبي من مصادر نظيفة بحلول عام 2050، ومبادرة «دبي X10»، التي تشكل منهج عمل لحكومة دبي للانتقال بالإمارة نحو ريادة المستقبل، وجعلها تسبق مدن العالم بعشر سنوات، عبر الابتكار الحكومي، وإعادة صياغة المفاهيم التقليدية لآليات العمل.

وتتعاون الهيئة وشركة سيمنس العالمية، في إطار علاقة استراتيجية، تمتد لأكثر من 30 عاماً، لا سيما في مجال الحلول التقنية المتعلقة بإنتاج الطاقة ومجالات البحوث والتطوير في قطاع الطاقة، بما في ذلك الشبكات الذكية، ودمج مصادر الطاقة المتجددة والطاقة الموزعة في شبكة الكهرباء، وأنظمة تخزين الطاقة، وإنترنت الأشياء، واستخدام الذكاء الاصطناعي في وحدات إنتاج الطاقة، وكفاءة الطاقة والاستدامة، والأمن الإلكتروني، والروبوتات، والمباني الذكية وغيرها، إضافة إلى بناء القدرات الوطنية في المجالات التقنية المتعلقة بقطاع الطاقة.