249.7 ألف ميغاوات ساعة إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية في أبوظبي 2018

المصدر: أبوظبي - وام

حققت إمارة أبوظبي خلال 8 سنوات طفرة حقيقية في معدلات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية واستهلاكها التي ارتفعت من 17 ألفاً و986 ميغاوات ساعة في عام 2011 لتصل إلى 249 ألفاً و695 ميغاوات ساعة في عام 2018، وذلك وفقاً لتقرير إحصاءات الطاقة والمياه 2018 الصادرة اليوم عن مركز الإحصاء أبوظبي.

وأشار التقرير إلى أن 88.4% من كمية الطاقة الكهربائية المنتجة من الطاقة الشمسية قد تم تحويلها عبر شبكة التوزيع الكهربائية للإمارة، بينما استهلك 11.6% منها داخلياً في مدينة مصدر.

وتستهدف إمارة أبوظبي التوسع في إنشاء وتطوير مشاريع الطاقة الشمسية لدعم استراتيجية تنويع مصادر الطاقة، وفق استراتيجية الإمارات للطاقة الهادفة إلى رفع نسبة مساهمة الطاقة النظيفة في إجمالي مزيج الطاقة إلى 50 في المئة بحلول 2050، وتعزيز النمو الاقتصادي المستدام في أبوظبي.

وتتماشى هذه المشاريع مع سياسة أبوظبي الرائدة في مجال نشر حلول الطاقة المتجددة التي بدأت منذ سنوات، وتم تكريسها بتأسيس «مصدر» واستضافة مقر الوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا»، وإنشاء محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية في الظفرة.

وأشار التقرير إلى أن كمية الطلب على الكهرباء في إمارة أبوظبي من الطاقة الكهربائية بلغ 60.807 غيغاوات / ساعة في عام 2018، إذ استحوذت منطقة أبوظبي على النسبة الكبرى من كمية الطلب على الكهرباء التي بلغت 60.2 في المائة تلتها منطقة الظفرة بنسبة 21.5 في المئة، ثم منطقة العين بنسبة 18.3 في المئة.

وأوضح التقرير أن استهلاك القطاع التجاري في إمارة أبوظبي شكّل 49.3 في المئة من الاستهلاك الكلي، يليه القطاع المنزلي بـ24.4 في المئة، ثم القطاع الصناعي بـ12.3 في المئة.

ويُظهر التقرير انخفاضاً في إجمالي استهلاك الوقود بأنواعه عام 2018 في نشاط الماء والكهرباء بنسبة 1 في المئة عما كان عليه في عام 2017، إذ وصل إجمالي الاستهلاك إلى 820.751 بليون وحدة حرارية بريطانية، فيما بلغت نسبة استخدام الغاز الطبيعي في عام 2018 نحو 99.9 في المئة تقريباً من إجمالي الوقود المستخدم في توليد الكهرباء.