«الداخلية» تطلق معرض تحالف الأديان لأمن المجتمعات

المصدر: أبوظبي- وام

أطلقت وزارة الداخلية، بالتعاون مع منظمة تحالف الأديان لأمن المجتمعات المعرض المتنقل «تحالف الأديان لأمن المجتمعات» بعنوان «مسيرة التسامح بين الأديان»، ضمن فعاليات عام التسامح، وضمن المبادرات التي اعتمدتها اللجنة العليا لمبادرات عام التسامح في وزارة الداخلية، وذلك في كل مناطق الدولة.

وأكد اللواء الركن خليفة حارب الخييلي، رئيس مجلس التطوير المؤسسي بوزارة الداخلية، رئيس اللجنة العليا لمبادرات عام التسامح بالوزارة، إن هذا المعرض الذي سيتم تنظيمه في كل مناطق الدولة، يأتي ضمن باقة من المبادرات والفعاليات التي تعزز قيم التسامح وتنشرها بين أفراد المجتمع، حيث تحرص وزارة الداخلية وبتوجيهات من القيادة الشرطية على تعزيز قيمة التسامح في نفوس جميع أفراد المجتمع من خلال أنشطة وفعاليات مختلفة، تسلط الضوء على قيم التسامح والمحبة والحوار، وترسيخ هذه القيم الأخلاقية في أذهان كل فئات المجتمع.

واشتمل المعرض الذي أشرف على تنظيمه في دلما مول بأبوظبي مكتب الشؤون الدولية بإدارة الشراكات الدولية بالداخلية على صور وعبارات لعدد من قادة الأديان في دول العالم حول التسامح، وترسيخ هذا النهج في التعايش السلمي والإيجابية والاحترام والمسؤولية والمساواة.