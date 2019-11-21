كلية دبي الطبية تحذّر من مخاطر إدمان الألعاب الإلكترونية

المصدر: دبي - البيان

قدّمت كلية دبي الطبية للبنات محاضرة عن خطورة إدمان الألعاب الإلكترونية، حضرها لفيف من الأطباء والعاملين في هذا المجال، ضمن برامجها للتواصل مع المجتمع، بهدف توعية وتعزيز الثقافة العامة نحو سلوك صحي يجنّب الناس كثيراً من الأخطار، وفي إطار التعاون المشترك مع إدارة الطب الوقائي بالشارقة.

خطورة

وأشارت المحاضرة الدكتورة سحر حلمي، أستاذة الطب الوقائي بكلية دبي الطبية، إلى أن خطورة هذا الإدمان ليست مقصورة على الأطفال فقط، وإنما تشمل الجميع كباراً وصغاراً، وقالت: «إن ممارسة هذه الألعاب بصورة مبالغ فيها يكون لها تأثير سلبي كبير جداً، سواء من الناحية الصحية والاجتماعية والنفسية، تفرز في نهاياتها سلوكاً ضاراً تنعكس آثاره على من هم حول المدمن على هذه الألعاب، ثم على المجتمع، وسرعان ما ينتشر ويتسع مداه إذا لم يجد التحرك الفاعل من أجل الحد منه بالتوعية، وتوضيح خطورته وتوجيه الناس إلى كيفية التعامل السليم مع مثل هذه الألعاب تجنباً لمخرجاتها الضارة بالإنسان وبمجتمعه».

وعي

وقد أكد الحضور أهمية نشر الوعي، خاصة لدى الأطفال، لأنهم الشريحة الأكثر ممارسة للألعاب الإلكترونية.