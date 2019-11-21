الابتكار طريق بناء مدن مستدامة

المصدر: دبي - البيان

ناقشت جلسة «الابتكار... طريقنا إلى بناء مدن مستدامة» التي انعقدت أمس في إطار فعاليات اليوم الثاني من قمة المعرفة بدبي.. سبل بناء المجتمعات التكافلية من خلال التصميم الاجتماعي الجديد وأهمية تغيير الديناميكيات وهندسة المجتمعات لتحقيق الوفرة.

وتحدث خلال الجلسة كل من الدكتور محمود البرعي المستشار الدولي في برنامج الأمم المتحدة للمدن نائب رئيس الاتحاد الدولي للعقاريين العرب والدكتور جيسون بوميروي مؤسس استديوهات بوميروي وكريم الجسر المدير التنفيذي لمعهد الابتكار في المدينة المستدامة في دبي، إضافة إلى ستيفن هاجارات مؤسس شرطة أوستراليس.

واستعرض الدكتور محمود البرعي خلال الجلسة العناصر الأساسية لتحقيق الاستدامة والتي تتمثل بجودة الحياة والمرونة في الحكومة وتقليل التكلفة إضافة إلى دور التكنولوجيا والابتكار والشراكات بين القطاعات المختلفة وتفعيل الشفافية والمرونة في بناء المجتمعات المستدامة.

كما ناقش التحديات الديموغرافية والبيئية والاضطرابات السياسية التي تواجه الاستدامة في العديد من المدن حول العالم.. مشيداً برؤية دولة الإمارات في الاستدامة وتحقيق النمو الاقتصادي وبناء مجتمعات مزدهرة مستدامة وسعيدة قائمة على الإنسان.

وشارك كريم الجسر تجربته في بناء «المدينة المستدامة» في دبي التي تشكل نموذجاً فريداً للمدينة السعيدة الذكية والمستدامة حيث تحتضن مساحات خضراء واسعة وأراضي زراعية وتعتمد على الطاقة الشمسية بشكل أساسي.