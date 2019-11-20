إقبال لافت في أول أيام التصويت لانتخابات استشاري الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

شهدت مراكز انتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة منذ الساعة الثامنة صباحاً من اليوم الأول للتصويت، إقبالاً لافتاً من قبل مواطني ومواطنات الإمارة من مختلف فئات المجتمع ممن تنطبق عليهم شروط الانتخاب بمن فيهم كبار السن وذوو الهمم لانتخاب نصف أعضاء المجلس.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت على مدى أربعة أيام حتى تاريخ 23 نوفمبر لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً لكافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع .

ووفقاً للمستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة فقد شهد اليوم الأول توافد المواطنين بشكل لافت على أجهزة الاقتراع في مختلف مقار المراكز الانتخابية الذين لم تثنهم تقلبات الطقس عن الحضور لأداء حقهم وواجبهم الانتخابي تلبية لنداء صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وأشار إلى أن المراكز الانتخابية التسع الموزعة على مدن ومناطق إمارة الشارقة التي يتوفر بها أكثر من 60 جهازاً للتصويت، استقبلت المواطنين الذي صوتوا لمرشحيهم بكل سهولة دون تسجيل أي شكوى، بعد اتخاذ إجراءات مسبقة تكفل اتمام عملية التصويت وفق أعلى معايير الدقة.

وأضاف أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات التي تراعي ظروف ذوي الهمم وكبار السن بتوفير احتياجاتهم التي تسهل عليهم عملية الاقتراع مما انعكس على حضورهم اللافت للمشاركة في العملية الانتخابية منذ اليوم الأول.

من جانبه أعرب محمد حسن خلف ، عضو اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري رئيس اللجنة الإعلامية ، عن بالغ تقديره لجهود المؤسسات والجهات الإعلامية في الدولة بدعم انتخابات المجلس الاستشاري وإيصال رسالته والتعريف بدوره مؤكداً حرص اللجنة على توفير كافة احتياجات الإعلاميين للتسهيل عليهم وتوفير التغطية الاعلامية للانتخابات على مدى أيام انعقادها.

وأشاد عدد من كبار المسؤولين في إمارة الشارقة ممن حضروا للتصويت في يومه الأول بجهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة في تعزيز النهج البرلماني وترسيخ مبدأ الشورى في إمارة الشارقة وأثنوا على الاجراءات المتبعة في عملية التصويت التي تسهل على المواطنين من مختلف فئات المجتمع لاتمام العملية بكل سهولة وبدقة عالية .

وتقدمت خولة الملا رئيسة المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة إلى صاحب السمو حاكم الشارقة ببالغ الشكر والعرفان على ما تحققه إمارة الشارقة من إنجازات بجهود ودعم سموه ليضيف اليها انجازاً مهماً بإتاحة الانتخابات وتفعيل مشاركة المواطنين بصنع القرار بالتصويت لمن يمثلهم في المجلس الاستشاري الذي وجد لبحث قضايا المواطنين ورفع معاناتهم وتقديم الشورى لصاحب السمو حاكم الشارقة.

ودعت الملا جميع المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية إلى التوجه إلى صناديق الاقتراع وتفعيل دورهم في اختيارمن يمثلهم سواء كان رجل أو إمرأة من أصحاب الكفاءة داعية جميع أفراد الأسرة إلى المعايشة الواقعية لهذه التجربة البرلمانية المهمة بشفافية ومصداقية.

وأثنت الملا على الاجراءات المتخذة في الدورة الثانية لانتخابات المجلس الاستشاري التي تتيح الانتخاب على مدى أربعة أيام لمدة 12 ساعة يومياً لمرونة الجدول الزمني في تفعيل مساهمة الجميع في العملية الانتخابية.

من جهته أشار خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، إلى إجراءات الدائرة في دعم العملية الانتخابية وحث موظفيها وعائلاتهم على التصويت من خلال تسهيل خروجهم خلال أوقات العمل على فترات لتفعيل مشاركتهم في العملية الانتخابية مشيداً بتجهيزات ومواقع المراكز الانتخابية التي توفر كافة الخدمات بما يسهل على الناخبين واتمام التصويت بكل سهولة بفترة لا تتجاوز دقيقتين.

ولفت سالم عبيد الحصان الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة الرياضي العضو السابق في المجلس الوطني الاتحادي، إلى الفرصة التي أتاحها صاحب السمو حاكم الشارقة وتكريمه لمواطني الإمارة بإتاحة الانتخاب لاختيار من يمثلهم مما يعزز النهج التشاوري والبرلماني في الإمارة مشيدا بجهود اللجنة العليا لتنظيم العملية الانتخابية والتسهيل على المواطنيين خلال التصويت.