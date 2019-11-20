شرطة دبي تدعو مستخدمي الطريق للحذر في الأجواء الماطرة

المصدر: البيان الإلكتروني

دعت القيادة العامة لشرطة دبي مستخدمي الطريق لأخذ الحيطة والحذر على الطرقات نظراً للأجواء الماطرة التي تسيطر على الدولة خلال هذه الفترة، داعية الإخوة السائقين إلى اتباع جميع الإجراءات الوقائية والالتزام التام بالقوانين واللوائح المرورية وتخفيف السرعات، بالإضافة إلى ترك مسافة أمان كافية بين المركبات في هذه الظروف، والتأكد من سلامة جميع الأجزاء في المركبة.

وطالب العميد سيف مهير المزروعي، مدير الإدارة العامة للمرور مستخدمي الطريق بالتعاون مع الشرطة للمساهمة في تسيير حركة السير والمرور حفاظاً على الأرواح والتقليل من حجم الخسائر التي تشهدها الطرق عادة في مثل هذه الأجواء، موضحاً أن تجنب السرعات والالتزام بالقوانين المرورية يسهم في الحفاظ على سلامة مستخدمي الطريق، ويجنب السائقين مخاطر الحوادث المرورية، محذرا بعدم الانشغال بغير الطريق أثناء القيادة.

وأشار العميد سيف المزروعي، إلى أن نسبة الحوادث المرورية التي تقع في هذه الأجواء تكون خطيرة جداً نتيجة لهبوط مستوى الرؤية لدى السائقين. مؤكداً بأن القيادة بحذر وانتباه أو القيادة ببطء أو التوقف نهائياً وركن المركبة خارج حرم الطريق وبشكل آمن، كلها أمور تساعد قائدي المركبات في تجنب الحوادث، موضحاً أن هناك إجراءات يجب اتباعها في مثل هذه الأحوال كخفض السرعة وترك مسافة كافية بين المركبات عن المسافة الاعتيادية، وتجنب محاولة تجاوز المركبات الأخرى، وتجنب تغيير المسارات إلا في حالة الضرورة مع الالتزام بالإشارات الدالة للانعطاف، وعدم استخدام أضواء الخطر أثناء القيادة، والالتزام بخط السير، وعدم تغيير المسار إلا في حالات الضرورة، واستعمال مساحات الزجاج أثناء السير على الطريق لمنع تراكم المياه الحاجبة للرؤية، والتخلص من البخار الذي يتراكم على زجاج النوافذ داخل المركبة، وتوقع الخطر في أية لحظة، كوقوف المركبة التي في الأمام فجأة، أو دخول مركبة من فتحة دوران جانبية. بالإضافة إلى توخي الحيطة والحذر لتلافي مفاجآت الطريق، متمنياً السلامة للجميع.