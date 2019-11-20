بلدية العين تعلن رفع جاهزيتها لمواجهة طوارئ وتقلبات الطقس

المصدر: العين - داوود محمد

أنهت بلدية منطقة العين رفع جاهزية استعدادها لمواجهة حالة عدم الاستقرار الجوي المتوقعة على مدينة العين خلال الأيام القادمة، حيث قامت البلدية بالتنسيق مع الجهات المعنية وشركائها الاستراتيجيين بتجهيز فرق الطوارئ وتمكينها بالمعدات اللازمة من خلال توفير ما يقارب 88 صهريجا لسحب المياه وأكثر من 435 عامل بالإضافة إلى 49 سيارة نقل وبإشراف أكثر من 50 مراقب موزعين على مختلف قطاعات منطقة العين.

وقد باشرت البلدية في التأكد من عمل مضخات سحب المياه من الأنفاق لتقليل التأثير على حركة وانسيابية السير والمرور، وفحص الخزانات الأرضية على الطرق الرئيسية وفتح قنوات تصريف الأمطار والتأكد من جاهزية الآليات والمعدات المستخدمة في الوديان.