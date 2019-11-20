الإمارات بوابة المنطقة في حماية الملكية الفكرية

المصدر: دبي - شيرين فاروق

أكد اللواء عبدالقدوس العبيدلي رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للملكية الفكرية، أن الجمعية لديها خطة استراتيجية بعيدة المدى وقريبة المدى، وأبرز ملامحها الوصول إلى الأمم المتحدة وجار التنسيق الآن لفتح مكتب دولي في الشرق الأوسط عبر بوابة الإمارات ليكون المكتب الأول من نوعه في المنطقة.



وأنه في إنجاز جديد يضاف إلى إنجازات دولة الإمارات تم توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة العالمية للملكية الفكرية ومركز ضاحي خلفان للملكية الفكرية المركز التدريبي لجمعية الإمارات للملكية الفكرية ومضمونها اعتماد البرامج التدريبية وشهادات المركز من قبل أكاديمية المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو)، وذلك خلال فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) الذي عقدت في مدينة جنيف، وتعتبر أول جهة تحصل على اعتراف دولي أكاديمي لبرامج مركز ضاحي خلفان.

كما أكد اللواء العبيدلي أن توقيع مذكرة التفاهم بين اتحاد غرف التجارة والصناعة وجمعية الإمارات للملكية الفكرية مؤخراً، يعتبر ضمن الإنجازات التي تهدف إلى تعزيز أطر التعاون المشترك في مختلف المجالات ذات الصلة بالملكية الفكرية، وتقديم الدعم اللازم فيما يتعلق بنشر المعرفة وتوعية الشركات وأصحاب الأعمال بثقافة الملكية الفكرية وتطوير السبل اللازمة لحمايتها، لتكون دعامة رئيسية من دعائم التنمية الشاملة والنهضة الحضارية، التي تقودها دولة الإمارات للوصول إلى موقع الصدارة عالمياً.