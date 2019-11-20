قرقاش يبحث العلاقات مع غواتيمالا

المصدر: أبوظبي - وام

التقى معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، وزير الدولة للشؤون الخارجية، أمس، وزيرة خارجية جمهورية غواتيمالا ساندرا جوفيل، وتمحورت المباحثات حول العلاقات الثنائية وسبل تطويرها.

وبحث اللقاء الذي عقد في ديوان عام وزارة الخارجية والتعاون الدولي بأبوظبي، سبل توطيد علاقات الصداقة بين دولة الإمارات وغواتيمالا. ورحّب معالي قرقاش بفتح غواتيمالا سفارة لها لدى الدولة، واعتبر أنّها ستدفع جهود تنمية التعاون الثنائي وتطويره على مختلف المستويات.

كما تم التطرق خلال اللقاء إلى بعض القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.