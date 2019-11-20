1.2 مليون مسافر عبر منفذ حتا في 10 أشهر

المصدر: دبي - البيان

أفادت جمارك دبي بأن عدد المسافرين القادمين إلى الدولة عبر منفذ حتا الحدودي سجل 1.2 مليون مسافر خلال الفترة من يناير إلى أكتوبر 2019، أي في 10 أشهر، كما تعامل المنفذ مع 94.5 ألف شاحنة، و452 ألف مركبة، وبلغ عدد المعاملات الجمركية للمركز 113.2 ألف معاملة، فيما سجل إجمالي عدد الضبطيات 621 ضبطية متنوعة، وذلك خلال الفترة ذاتها من العام الجاري.

جاء ذلك خلال تفقد أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي سير العمل بالمنفذ صباحاً، ووجه بالاعتماد على الخدمات والإجراءات الجمركية الذكية التي تطورها جمارك دبي لتسهيل التجارة، وإسعاد المسافرين، حيث تولي جمارك دبي منفذ حتا أهمية كبرى باعتباره مركزاً رئيسياً في التجارة البرية.

رافق المدير العام خلال الزيارة عبد الله الخاجة المدير التنفيذي لقطاع إدارة المتعاملين، وفريد المرزوقي المدير التنفيذي لقطاع الموارد البشرية والمالية والإدارية، وشعيب محمد السويدي مدير إدارة الاستخبارات الجمركية وعدد من مسؤولي الدائرة، وكان في استقبالهم محمد المعيني مدير إدارة المراكز الجمركية البرية، وحمد كاجور مدير أول مركز جمارك حتا، ومحمد عبدالله مدير التفتيش في المركز. وقال أحمد محبوب مصبح: «نحرص من قلب الميدان إلى الاستماع لآراء ومقترحات التجار والمسافرين، مشيراً إلى أن جمارك دبي تبذل جهوداً متواصلة لتطوير إجراءات العمل الجمركي في منفذ حتا.