ناصر آل خليفة: «القيادات الشابة» فرصة لتنسيق الجهود العربية

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلن مركز الشباب العربي مشاركة الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب مستشار الأمن الوطني رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، في فعاليات الدورة الأولى والتأسيسية من الاجتماع العربي للقيادات الشابة الذي يقام تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مركز الشباب العربي، وبالشراكة مع جامعة الدول العربية، ويستضيف أبرز القيادات العربية الشابة في العاصمة الإماراتية أبوظبي يومي 10 و11 ديسمبر 2019.

وقال الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة إن المشاركة في الفعاليات التي تعزز العمل العربي المشترك، من مستوى الاجتماع العربي للقيادات الشابة، من أجل تمكين الشباب العربي في أوطانه، هي فرصة لتنسيق الجهود العربية وتوحيد أهدافها الاستراتيجية، خاصة على مستوى الوزارات والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية، لإطلاق مبادرات فاعلة تسهم فعلاً في فتح آفاق جديدة للشباب العربي في مختلف المجالات، سواء على مستوى التحصيل العلمي والمعرفي أو التدريب والتأهيل المهني أو العمل أو الإبداع والابتكار، للإسهام في مسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبشرية.

وأضاف: «استضافة أبوظبي والإمارات هذا الحدث الأول من نوعه على مستوى العالم العربي يؤسس لمنظومة تنسيق عربية مشتركة تدعم مبادرات وبرامج الشباب العربي الرامية إلى إعداد قيادات عربية شابة قادرة على امتلاك زمام المبادرة للتميّز والريادة عالمياً في مختلف المجالات، والمشاركة الفاعلة في بناء الأوطان ورفد الحضارة الإنسانية».

ويشارك في الاجتماع العربي للقيادات الشابة وزراء الشباب العرب، ونخبة من القادة وصناع القرار من مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية العربية.

وتنعقد، خلال الاجتماع، لقاءات وحوارات حصرية، وجلسات تفاعلية لتعزيز العمل الشبابي الحكومي المشترك، وتوحيد الرؤى والتطلعات لخدمة القضايا الملحّة للشباب العربي، والتخطيط للمستقبل ضمن منظومة إبداعية شبابية مشتركة، كما سيشهد الاجتماع إطلاق مجموعة من الدراسات والمبادرات المتخصصة بدعم وتمكين الشباب.