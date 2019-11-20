سالم القاسمي يشهد انطلاق الملتقى الخليجي لجمعيات وروابط الاجتماعيين

المصدر: الشارقة - البيان

برعاية كريمة من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، شهد الشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب صاحب السمو الحاكم، انطلاق أعمال الملتقى الخليجي الثاني عشر لجمعيات وروابط الاجتماعيين الذي أقيم أمس في الجامعة القاسمية، تحت شعار «التمكين الاجتماعي لتعزيز التنمية المستدامة في دول مجلس التعاون الخليجي».

ويهدف الملتقى - الذي تنظمه جمعية الاجتماعيين بدولة الإمارات بالتعاون مع الجمعية الخليجية للاجتماعيين - إلى التعريف بمفهوم التمكين الاجتماعي، ودوره في تعزيز التنمية المستدامة، إضافة إلى إبراز التجارب المتميزة في مجالات التمكين الاجتماعي.

وألقى رئيس الجمعية الخليجية للاجتماعيين خلف أحمد خلف كلمة أشاد فيها بالرعاية الكريمة لصاحب السمو حاكم الشارقة لفعاليات الملتقى، مشيراً إلى أن احتضان إمارة الشارقة هذا الملتقى يعكس قناعة راسخة بضرورة دعم الاجتماعيين، وإبراز أدوارهم في خدمة قضايا المجتمع الخليجي.

وأعلن عن تدشين الميثاق الأخلاقي الخليجي الموحد لممارسي المهن الاجتماعية، وهو الميثاق الذي تمت صياغته ومناقشته تعبيراً عن مساهمة جماعية، وتجسيداً لترابط وتكامل مسيرة العمل الخليجي المشترك.

ورحّب الدكتور جاسم خليل ميرزا، رئيس مجلس إدارة جمعية الاجتماعيين بدولة الإمارات، بالحضور وضيوف الملتقى، مبيناً أهمية الموضوعات التي سيناقشها الملتقى، وهي: التمكين الاجتماعي والتنمية المستدامة في كل مجالاته السياسية والاقتصادية والإعلامية وعلى مستوى الشباب.