بدء التصويت لانتخابات «استشاري الشارقة» اليوم

المصدر: الشارقة - البيان

تبدأ اليوم عملية التصويت لانتخابات الدورة الثانية من المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، لمدة أربعة أيام من 20 إلى 23 نوفمبر، عبر تسعة مراكز انتخابية موزعة على مختلف أنحاء الإمارة ومجهزة بأفضل الوسائل التقنية لتسهيل عملية الاقتراع وفق أعلى معايير الدقة.

وتفتح المراكز الانتخابية أبوابها للتصويت على مدى الأيام الأربعة لمدة 12 ساعة يومياً من الثامنة صباحاً حتى الثامنة مساءً لكافة مواطني إمارة الشارقة وفق القيد العائلي في الهيئات الانتخابية التسع، وتتوزع كما يلي: مدينة الشارقة في نادي الشارقة للشطرنج، ومنطقة الحمرية في بلدية منطقة الحمرية، ومدينة خورفكان في مركز اكسبو خورفكان، ومدينة كلباء في جامعة الشارقة بكلباء، ومدينة دبا الحصن في مجلس ضاحية دبا الحصن، ومدينة الذيد في جامعة الشارقة بالذيد، والبطائح في بلدية البطائح، ومليحة في نادي مليحة الثقافي، والمدام في بلدية المدام.

ومن المقرر أن تتم عملية فرز الأصوات يوم السبت الموافق 23 نوفمبر الجاري في مسرح الجامعة القاسمية بمدينة الشارقة.

تجهيزات

وأكد المستشار الدكتور منصور محمد بن نصار رئيس اللجنة العليا لانتخابات المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة، إتمام كافة التجهيزات لاستقبال المواطنين في أيام الانتخاب وتوفير كافة احتياجاتهم التي تسهل عملية التصويت واختيار ممثليهم في المجلس وفق توجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة.

وتشهد عملية التصويت نقلة نوعية بأسلوب مبتكر يستخدم لأول مرة من خلال إتاحة شاشات إلكترونية مخصصة للتصويت لاختيار المرشح عن طريق اسمه وصورته من ضمن قائمة والبحث عن رقمه لتظهر شاشة باسم وصورة المرشح الذي تم اختياره، ويتم تأكيد الاختيار انتهاء بزر ابدأ التصويت ثم يتم إيداع بطاقة التصويت في صندوق المرشح الذي تم اختياره بعد طباعتها تلقائيا.

وبين المستشار بن نصار أن هذه النقلة الجديدة في عملية التصويت من شأنها التسهيل على المواطنين في اختيار المرشح، وتتيح أعلى درجات الدقة في تأكيد اسم المرشح الذي يتم اختياره من قبل الناخب.

وأهاب رئيس اللجنة العليا للانتخابات بكافة المواطنين المسجلين في الهيئات الانتخابية التسع التوجه إلى صناديق الاقتراع في الفترة المخصصة لذلك وإتمام واجبهم وحقهم الوطني في اختيار نصف أعضاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة تلبية لنداء صاحب السمو حاكم الشارقة وبما يحقق مصلحة وتنمية إمارة الشارقة.

ومن المقرر أن تتبع عملية فرز النتائج فترة للطعون يخصص لها يوما 25 و26 نوفمبر فيما يكون رد اللجنة على الطعون بتاريخ 27 نوفمبر.