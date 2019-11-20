مسيرة «لنحيا» تدعم مرضى السرطان

المصدر: الشارقة- البيان

تنظم جمعية أصدقاء مرضى السرطان فعالية «ازرع غاف» للمرة الأولى ضمن فعاليات مسيرة «لنحيا» الرياضية العالمية، إحدى مبادرات الجمعية التي تستضيفها الجامعة الأمريكية بالشارقة يومي 22 و23 نوفمبر الجاري.

ويزرع المشاركون والداعمون في الفعالية يوم 22 نوفمبر بذور شجرة الغاف الوطنية الأصيلة، والتي تمثل الشعار الرسمي لعام التسامح في دولة الإمارات، ليجسدوا رمز الصمود والقوة في الأجواء الصحراوية، بهدف تكريم ذكرى من فقدوا حياتهم بسبب السرطان، وتقدير من تغلبوا بإرادتهم على المرض، ودعم المرضى في رحلة علاجهم.

وقال بدر الجعيدي، مدير برنامج مسيرة «لنحيا»: «تمثل عملية زرع الشجرة أفضل طريقة نكّرم بها ذكرى من رحل بسبب السرطان، ونعبّر بها عن وقوفنا إلى جانب من خاضوا هذه التجربة».