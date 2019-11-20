بلدية دبي تُصدر 221 تصريحاً للمخيمات الشتوية المؤقتة في العوير

المصدر: دبي - وائل نعيم

أصدرت بلدية دبي 221 تصريحاً للمخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير منذ فتح باب تسلُّم طلبات الحصول على المخيمات في منتصف أكتوبر الماضي.

وقال المهندس عبد الله الشيزاوي، مدير إدارة رقابة المباني في بلدية دبي، لــ«البيان»: «إن هناك إقبالاً كبيراً على المخيمات الشتوية المؤقتة في دبي العام الجاري من المتعاملين للحصول على طلب التصريح، وتبلغ نسبة الإشغال 95%».

وأضاف: «بالنسبة إلى اشتراطات الحصول على المخيمات الشتوية المؤقتة في دبي، تتطلب نسخة عن خلاصة القيد، ونسخة عن ملكية المركبة لصاحب طلب التصريح، وكذلك نسخة سارية المفعول عن جواز السفر، إضافة إلى مستند من البنك يوضح رقم الحساب البنكي «الأيبان» اسم البنك واسم صاحب الحساب لاسترجاع التأمين».

جاهزية عالية

وأوضح أن منطقة المخيمات الشتوية تتمتع بجاهزية عالية ومستعدة لاستقبال زوارها، وتم إعداد وتجهيز المخيمات الشتوية المؤقتة في منطقة العوير في دبي، إيذاناً ببدء الموسم السابع خلال شهر نوفمبر الجاري، ويمتد ستة أشهر تنتهي في أبريل 2020. كما تم توفير جميع التسهيلات والخدمات المقدمة لأصحاب الهمم في منطقة المخيمات الشتوية، لتكون «المخيمات الشتوية لعام 2019 صديقة لأصحاب الهمم بامتياز»، من خلال تهيئة المداخل والمخارج بمواصفات خاصة لتسهيل حركتهم وإعطاء أولوية الحجز لهم ضمن مقدمة المخيمات.

وتابع: «خصّصنا مواقع لتمكين أصحاب المحلات التجارية من تقديم الخدمات لمرتادي المخيمات، وتأمينها بكل الاحتياجات اللازمة بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين، بهدف ضمان قضاء أوقات سعيدة وسط الطبيعة خلال موسم الشتاء، وتشجيع الجمهور على الاسترخاء في المناطق البرية».

ترفيه الموظفين

وكانت بلدية دبي خصصت مخيمات للدوائر الحكومية في دبي التي تسعى لإنشاء مخيمات شتوية مؤقتة لإسعاد موظفيها والترفيه عنهم، وبهدف ترفيه موظفي البلدية، وتخفيف ضغوط العمل، وخلق بيئة ملائمة لعقد جلسات العصف الذهني، حرصت بلدية دبي على إسعاد موظفيها بتخصيص مخيمات شتوية ذات مواصفات عالية ومجهزة بالاحتياجات والمتطلبات كافة.