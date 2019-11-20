«طرق دبي» تدشّن «ركن الأم والطفل»

المصدر: دبي - البيان

دشّن مطر الطاير، المدير العام ورئيس مجلس المديرين لهيئة الطرق والمواصلات، مرفق «ركن الأم والطفل» تزامناً مع الاحتفالات باليوم العالمي للطفل الذي يصادف 20 نوفمبر، وفي خطوة نوعية لدعم المرونة المؤسسية وتمكين المرأة العاملة، من خلال خلق بيئة عمل استثنائية لدعم الموظفات الأمهات أثناء تأدية مهامهن الوظيفية.

وتفصيلاً، أكدت موزة المري، مدير إدارة تنفيذي بمكتب المدير العام ورئيس مجلس المديرين ورئيسة اللجنة النسائية بالهيئة، أن إنشاء مرفق «ركن الأم والطفل» يمثل قفزة كبيرة نحو تهيئة أجواء عمل تجمع بين المتطلبات الوظيفية واحتياجات الأمومة، إلى جانب تعزيز الجانب النفسي للموظفات الأمهات، موضحة أن المرفق الجديد يختلف في مهامه عن «حضانة طفلي» التي تندرج تحت تصنيف مواصفات الحضانات، حيث يُعنى «ركن الأم والطفل» بالحالات الطارئة المتعلقة بأطفال الموظفات الأمهات خارج العمل، ذات التأثير المباشر على أدائهن الوظيفي نتيجة تشتت أذهانهن، وأن إنشاء هذا المرفق في حرم المبنى الرئيس للهيئة سيُمكّن الموظفات من العمل بالقرب من أطفالهن خلال ساعات الدوام الرسمي حتى انتهاء الحالة الطارئة.

مبادرة

وأضافت: إن مرفق «ركن الأم والطفل» يعتبر مبادرة رائدة على مستوى الجهات الحكومية في دعم عمل المرأة، حيث تم تصميمه وفق أرقى المعايير العالمية، من حيث اشتماله على اللوازم المكتبية وأدوات وظيفية متكاملة، إلى جانب توفير وسائل ترفيهية ومعرفية تناسب الفئات العمرية من سن الرضع وحتى 10 سنوات، ومن منطلق تمكين المرأة العاملة وتسهيل وتبسيط الإجراءات، تم تطبيق أحدث التقنيات في آلية التسجيل واستخدام المرفق.

منظومة

وأشارت المري، إلى أن هيئة الطرق والمواصلات تعمل وفق منظومة إنسانية وحضارية وأخلاقية في كل مبادراتها، استجابة لرؤية ورؤى قيادتنا الرشيدة، وتعليمات المدير العام للهيئة الذي يحرص على تقديم كل الدعم والعون والمساندة للموظفات بوصفهن رهاناً حقيقياً في مسيرة النمو والتنمية.