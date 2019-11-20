595 مستفيداً من خدمات «حماية الطفل» في النصف الأول من العام الجاري

المصدر: دبي - نورا الأمير

أكدت أمينة الرفاعي، مديرة إدارة حماية الطفل، أن دائرة الخدمات الاجتماعية تعزز إسعاد الطفل لضمان عيشه كريماً عبر آليات وبرامج مجتمعية لحمايته، ويعمل قسم خط نجدة الطفل على استقبال البلاغات الواردة عبر خط نجدة الطفل (800700)، ويقوم بإدارة حالة تلك البلاغات بعدد من الآليات المتبعة والتدخل العاجل نحو مواجهة الخطر والعنف الذي يتعرض له الطفل، واستفاد من خدمات القسم نحو 595 طفلاً من مختلف الخدمات التي بلغ عددها نحو 848 خدمة خلال النصف الأول من العام الجاري.

ويعد خط نجدة الطفل، الذي يعمل على مدار 24 ساعة عبر الرقم المجاني (800700)، هو أول خط مخصص لنجدة الأطفال في الإمارات، وحاصل على عضوية «سي. إتش. إي»، وقد استقبل 8575 مكالمة، وذلك خلال الفترة من بداية العام حتى الآن.

انضمام

كما انضمت الدائرة إلى المنظمة الدولية للوقاية من سوء معاملة الأطفال والإهمال «اسبيكان»، ويعتبر هذا الانضمام مصدراً مهماً لتبادل الخبرات والمعارف مع العديد من الجهات المختصة في حماية الطفل.

ويسعى قسم دعم ومساندة الطفل إلى تحقيق الاحتياجات والحقوق الاجتماعية والقانونية والنفسية للأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية، والوقوف على حل متطلباتهم والمشكلات التي تواجههم، من خلال التدخل المباشر من قبل المختصين أو التنسيق مع الجهات المختصة، أما قسم الملتقى الأسري فإنه يقوم بتنفيذ رؤية الأبناء من خلال تنظيم الجلسات الأسرية، وعقد اتفاقيات العلاقة الوالدية تجاه الأبناء والإشراف على تنفيذ الأحكام الخاصة بالاتفاقية الواردة من المحكمة الشرعية.

وتتضمن آليات حماية الطفل مشروع الرؤية الإلكترونية التي تم إطلاقها في عام 2017م، لتتيح للطفل رؤية أحد والديه عبر وسائل الاتصال الحديثة، لضمان استدامة الرؤية حتى في ظروف غياب أو سفر أي من الوالدين، إضافة إلى الدعم الاجتماعي المتمثل في التوعية الأسرية، والتشخيص الاجتماعي، والتدريب على الخطط الأسرية.

إيواء

أما دار الرعاية الاجتماعية للأطفال في الشارقة، التي تم تأسيسها منذ عام 2006من فإنها تؤوي الأطفال من فاقدي الرعاية الاجتماعية والمعنّفين بشكل مؤقت إلى حين تحسن ظروفهم أو احتضانهم لدى أسر بديلة، إذ تُقدّم لهم الدار جميع الخدمات التي تحفظ كرامتهم، وتوفر لهم العيش الكريم لدمجهم في المجتمع، كما يتم إيواء ورعاية الأطفال الرضع من أبناء نزيلات المنشآت الإصلاحية والعقابية التابعة للقيادة العامة لشرطة الشارقة في دار الأمان التي تم إنشاؤها في عام 2008م.