الإمارات.. سجل حافل بإنجازات رعاية الطفولة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

تشارك دولة الإمارات العربية المتحدة اليوم دول العالم في الاحتفال باليوم العالمي للطفل، الذي يصادف 20 من نوفمبر، بسجل نيّر من الإنجازات المحلية والإقليمية والعالمية، الأمر الذي جعلها تتبوأ قصب السبق في الحفاظ على كرامة الأسرة والطفل وتوفير الحياة الكريمة لهم، وتقديم المبادرات الخاصة بالطفل والتي جعلت الإمارات قبلة لحماية حقوق الأطفال.

قوام المجتمع

وأكدت العديد من التقارير حول إنجازات الدولة في مجال الطفولة أن الإمارات أولت الطفولة الاهتمام والعناية منذ قيام الاتحاد، ووردت بالدستور نصوص واضحة توجب أن يشمل المجتمع برعايته الأمومة والطفولة، وأن الأسرة هي قوام المجتمع، وصدرت العديد من القوانين التي تضع حقوق الطفل موضع الحماية والرعاية والعناية اللازمة، وصادقت الدولة على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل في 3 يناير 1997، حيث تضمنت الاتفاقية مبادئ أساسية التزمت بها الدولة لرفع شأن الطفل وحمايته.

وأصدرت الدولة «قانون وديمة» ليتوج العديد من القوانين الأخرى ذات الصلة بحماية الأطفال مثل قانون مكافحة الإتجار بالبشر وقانون الأطفال مجهولي النسب وغيرها من القوانين المتعلقة بالطفولة.

ارتقاء

وكان المرسوم الاتحادي بشأن تأسيس المجلس الأعلى للأمومة والطفولة من أبرز إنجازات الدولة في مجال رعاية الطفولة.

وقدمت الإمارات مساعدات متعددة للطفولة سواء داخل الدولة أو خارجها نظراً للاهتمام المتزايد بهذه الفئة المهمة من المجتمع.

كما ركزت جهود الدولة على خلق بيئة تربوية للأطفال من خلال طرح العديد من البرامج، أبرزها برنامج مكافحة التنمّر في المدارس الذي حقق نتائج مذهلة.