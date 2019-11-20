جلفار لـ« البيان»: اهتمام الدولة عزز الوعي بحقوق الطفل

المصدر: دبي - البيان

أكد أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، أن اليوم العالمي للطفل مناسبة للبحث في المستقبل، والتنبه إلى ما نغرسه اليوم وكيف سيثمر، ولنستدرك أي فجوة تمنع جيل المستقبل من الوصول إلى أقصى قدراته وضمان حمايته بالشكل الأمثل لينشأ متزناً واعياً مسؤولاً ومدركاً لدوره في بلاده وفي الحياة.

وأضاف جلفار أن الاهتمام الكبير الذي أولته حكومة دولة الإمارات للطفولة أسهم بشكل كبير في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الوعي والثقافة بحقوق الطفل، تمثل ذلك بصدور قانون الطفل واللائحة التنفيذية التابعة له والتي منحت خلفية وسنداً قانونياً يضمن حماية الطفل وحصوله على كافة حقوقه في الصحة والتعلم والترفيه والعيش باستقرار وسلام في ظل أسرة محبة.

إجراءات

وبيّن مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي أن الهيئة تعمل بشكل وثيق مع مختلف الجهات المعنية في دولة الإمارات بشكل عام ودبي بشكل خاص، بهدف تسهيل وتبسيط إجراءات التبليغ عن أي انتهاك أو إهمال لحقوق الطفل، ووضع خطط سريعة للاستجابة بما فيه مصلحة الطفل.

كما أن الهيئة تعمل على تطوير برامج ومبادرات تنموية لتعزيز الاستقرار الأسري، بما ينعكس بأفضل الصور على الأطفال والناشئة.