نورة السويدي لـ« البيان »: «أم الإمارات» تهتم بتسهيل حياة الطفل

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

أكدت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام، أن سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أم الإمارات، ترعى الطفل أينما كان بشكل كبير، وتهتم بكل ما يخصه من تربية وتوفير التسهيلات اللازمة لذلك.

وقالت، في تصريح لـ«البيان»، بمناسبة يوم الطفل العالمي: «إن سموها توجه دائماً بالاهتمام بالأطفال أينما كانوا، وتدعو إلى وضع البرامج الخاصة التي تؤهلهم للحاضر والمستقبل بعد أن أقرت الاستراتيجيات الخاصة بذلك، كما وجهت سموها بإنشاء مجلس استشاري الأطفال، وكذلك أعلنت في الآونة الأخيرة عن جائزة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة للفائزين ببرنامج التنمر الذي نفّذه المجلس الأعلى للأمومة والطفولة بنجاح خلال السنوات القليلة الماضية».

نجاح

وأوضحت مديرة الاتحاد النسائي العام أن سموها أطلقت، في العام الماضي، أيضاً جائزة الشيخة فاطمة للأمومة والطفولة، وأصبحت الجائزة عالمية للطفل، إذ نجحت الجائزة في استقطاب العديد من الجهات المشاركة، وأقيم لها احتفال كبير لتكريم الفائزين بها، وكان نجاح هذا الاحتفال دافعاً لسمو أم الإمارات إلى جعل هذه الجائزة عالمية، لتنال اهتماماً أكثر ومشاركة أكبر من داخل الدولة وخارجها.

وذكرت السويدي أن إطلاق الجائزة يبرز اهتمام دولتنا بقضايا الطفولة محلياً وعالمياً، لكونها صديقة للأم والطفل واليافع، وتشجيع الأفراد والجهات الحكومية والخاصة في الدولة على البحث العلمي والدراسات المتخصصة في مجال الأمومة والطفولة، هذا إضافةً إلى توفير الخدمات اللازمة للعناية بالأمومة والطفولة من حيث خلق آليات وتدابير للتوفيق بين دور الأم في الأسرة ودورها في الحياة العامة، وتكريم الشخصيات العالمية صاحبة الإنجازات المتميزة في مجال رعاية الأمومة والطفولة.

فرصة

كما أشارت إلى أن سمو أم الإمارات ركزت على جانب مهم في حياة الطفل، وهو جانب اللعب واللهو المقبول، الذي هو جزء من طبيعة الطفل وحياته، مؤكدةً أن هذه اللفتة من جانب سموها كانت في مكانها حيث يعمل المجلس الأعلى للأمومة والطفولة على تنفيذ توجيهات سموها في برامجه.

وهنأت السويدي الأمهات أينما كنَّ بيوم الطفل الذي يعد فرصة ذهبية للتعبير عن الاهتمام العالمي به، وتوفير كل البرامج التي تؤهله ليشارك في تنمية بلاده ووطنه.