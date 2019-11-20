فعاليات توعوية للأطفال وأسرهم في وزارة تنمية المجتمع

المصدر: دبي - البيان

تحتفل وزارة تنمية المجتمع بيوم الطفل العالمي، الذي يصادف 20 نوفمبر من كل عام، بمجموعة من الفعاليات والورش التوعوية الترفيهية للأطفال وأسرهم، التي تقام في مراكز التنمية الاجتماعية العشرة التابعة للوزارة والمنتشرة في مختلف إمارات الدولة وفي الحضانات التابعة للوزارة، إضافة إلى تنظيمها «يوماً عائلياً» لموظفي الوزارة وأبنائهم، تخللته أنشطة ترفيهية متنوعة، هدفت إلى توعية الأطفال وأسرهم بحقوق الطفل التي كفلتها له الإمارات.

مواكبة

وأكدت إيمان حارب، مديرة إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أهمية مواكبة الاحتفال بيوم الطفل العالمي بتسليط الضوء على حقوق وواجبات الطفل وما كفلته له الدولة عبر قوانينها وتشريعاتها المختلفة، لينشأ التنشئة السليمة التي تكفل له أن يعيش مرحلته العمرية بكل أمان ووعي وإدراك تجاه الحقوق المكفولة له بالقانون، بما يعزز ملامح الاستقرار النفسي والمعنوي والمادي للطفولة التي توليها القيادة أقصى درجات الاهتمام.

وتتضمن الفعاليات جلسات توعوية للأطفال بطريقة مبسطة تتناسب مع مراحلهم العمرية، مثل استخدام أسلوب الرسم، لتوعية الطفل بحقوقه في التعليم والصحة والحياة الآمنة المستقرة وغيرها من الحقوق التي تكفل له حق العيش في بيئة صحية وسليمة.