الإمارات تمتلك أحدث «إف 16» على مستوى العالم

المصدر: أبوظبي ـ وام

أكد روبرت هارورد، الرئيس التنفيذي لشركة لوكهيد مارتن للصناعات العسكرية في الشرق الأوسط، امتلاك الإمارات أحدث طائرات «إف 16» على مستوى العالم وهي «بلوك 60».

وكانت وزارة الدفاع الإماراتية أعلنت أمس إتمام التعاقد مع شركة «لوكهيد مارتن» لشراء وتركيب معدات على طائرات «إف 16» بقيمة 76 مليوناً و11 ألفاً و313 درهماً.

وفي تصريحات لوكالة أنباء الإمارات على هامش معرض دبي للطيران أشار هارورد إلى أن الإمارات هي الدولة الوحيدة في العالم بجانب الولايات المتحدة التي تمتلك نظام «ثاد» المضاد للصواريخ.

اقتراحان

وأشار المسؤول إلى وجود تعاون بين الشركة ووكالة الإمارات للفضاء، موضحاً أن الشركة الأمريكية تقدمت باقتراحين للوكالة دون ذكر مزيد من التفاصيل.

وأكد المسؤول الأمريكي حرص لوكهيد مارتن على الاستثمار في الكوادر الإماراتية الشابة، مشيراً إلى وجود برنامج تدريب تقوم به الشركة الأمريكية موجه للطلبة الإماراتيين من مختلف الجامعات والتخصصات لاسيما الهندسة والتكنولوجيا والرياضيات لإعداد جيل من الطيارين الإماراتيين القادرين على الخدمة في السلاح الجوي الإماراتي.

كما أكد المسؤول استمرار دعم الشركة الأمريكية للقدرات العسكرية في الدولة لمواجهة مختلف التحديات، وعلى رأسها تحديات ما يعرف بالحرب الهجينة التي تجمع بين الحرب التقليدية والحرب غير النظامية والحرب السيبرانية.