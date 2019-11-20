«النقل المتكامل» بأبوظبي ينجز 409 آلاف معاملة في الربع الثالث

المصدر: أبوظبي - البيان

أنجز مركز النقل المتكامل في أبوظبي خلال الربع الثالث من العام 2019 ما مجموعه 409 آلاف و774 معاملة في الربع الثالث، شكلت منها المعاملات الالكترونية 69.3%، إضافة إلى ذلك تلقت مراكز الاتصال التابعة للمركز ما مجموعه 661.823 مكالمة، أي بمعدل وسطي يتجاوز 220 ألف اتصال شهرياً، وقد تم الرد عليها بالسرعة والكفاءة المطلوبة.

وقد عزز المركز خلال هذه الفترة جهوده الرامية للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمتعاملين والمجتمع وتطوير البنية التحتية الخاصة بقطاع النقل للوصول إلى منظومة نقل متكاملة ومستدامة تعمل وفق أعلى المعايير والممارسات وتسهل حركة التنقلات اليومية للسكان وتسهم في إسعاد المجتمع وتدعم المسيرة التنموية الشاملة في إمارة أبوظبي.

وفي إطار خطة التحول الرقمي التي وضعها مركز النقل المتكامل لمواكبة مبادرة الحكومة الذكية لتعزيز رضا وراحة وسعادة المتعاملين عبر رفع كفاءة تقديم الخدمات وإنجاز معاملاتهم بكل سهولة ودقة.

إسعاد المتعاملين

يقدم مركز النقل المتكامل للأفراد والشركات والقطاع الحكومي 14 خدمة رئيسة، تتفرع إلى 103 خدمات فرعية، تلبي احتياجات المتعاملين للتنقل السهل والآمن في إمارة أبوظبي.

وتقدم هذه الخدمات من خلال 8 مراكز إسعاد المتعاملين منتشرة في أنحاء إمارة أبوظبي، وتشمل النقل العام وتنظيم المواقف وخدمات الدعم على الطرق الرئيسة، والتصاريح التجارية الخاصة بالنقل، وتسجيل ودعم مركبات الأجرة والحافلات وغيرها من الخدمات المقدمة للمتعاملين في هذا القطاع.

مسارات جديدة

يبلغ إجمالي عدد الخدمات التي تعمل عليها حافلات النقل العام في إمارة أبوظبي 141 خدمة، 73 منها في مدينة أبوظبي وضواحيها، و 22 خدمة في مدينة العين وضواحيها، و(30) خدمة في منطقة الظفرة، في حين بلغ عدد الخدمات التي تعمل عليها الحافلات الصغيرة (16) خدمة، وذلك بعد أن أضاف المركز خدمات الحافلات الصغيرة لتربط مطار أبوظبي الدولي بالأماكن السياحية البارزة في المدينة كمتحف اللوفر ومركز أبوظبي الوطني للمعارض بالإضافة إلى تمديد خطوط بعض الخدمات لتصل إلى قصر الوطن.

ارتفاع

وكشف مركز النقل المتكامل أن عدد رحلات الركاب الذين استخدموا حافلات النقل العام في الإمارة ارتفع خلال الربع الثالث من 2019 بنسبة 11% عن الفترة المماثلة من العام الماضي، إلى (18.3) مليون رحلة راكب، وذلك عبر أسطول حافلات بلغ عدده (506) حافلات تعمل على شبكة يبلغ طولها (7168) كيلومترا في مدينتي أبوظبي والعين ومنطقة الظفرة.

إضافة

وفي إطار السعي المتواصل للارتقاء بمنظومة النقل العام في الإمارة وتعزيز إنتاجية وكفاءة شبكة النقل بالحافلات العامة وزيادة القدرة الاستيعابية لهذا القطاع، قام مركز النقل المتكامل بشراء 327 حافلة جديدة بتكلفة 473 مليون درهم، وقد تم تسلم الدفعة الأولى منها المكونة من 40 حافلة مرسيدس، بمواصفات عالية، وقد تم تشغيل هذه الحافلات في شهر أكتوبر ضمن خطة تطويرية لشبكة النقل المحلية، على أن يتم استلام بقية الحافلات على دفعات خلال الفترة ما بين عام 2019 ونهاية الربع الثاني من عام 2020.

أمن الطلبة

تشكل منظومة سلامة الطلبة ومتطلبات الأمن والسلامة والراحة أولوية قصوى للمركز، حيث يسعى باستمرار وبالتعاون مع الشركاء الاستراتيجيين أصحاب العلاقة، إلى تحديث وتطوير منظومة سلامة الطلبة بما فيها النقل المدرسي بعناصرها المختلفة من بنية تحتية ونظم ذكية وحافلات وسائقين وتوعية عامة.

ويبلغ إجمالي عدد حافلات النقل المدرسي في الإمارة (7560) حافلة من خلال (386) جهة مشغلة، ويعمل على تلك الحافلات (7560) سائقاً إلى جانب (4900) من مشرفات ومشرفين، في حين تخدم حافلات النقل المدرسي (633) مدرسة وحضانة حكومية وخاصة.

إدارة النقل

شهد الربع الثالث من العام 2019 زيادة ملحوظة في عدد الركاب الذين استخدموا مركبات الأجرة حيث وصل عددهم الإجمالي إلى 22.82 مليون راكب من خلال 12.68 مليون رحلة. وانطلاقاً من حرصه على دعم البيئة وتقليل الانبعاثات الكربونية في قطاع مركبات الأجرة، ارتفعت نسبة المركبات ذات الانبعاثات الكربونية المنخفضة في الإمارة إلى 85% من إجمالي أسطول مركبات الأجرة البالغ عدده 6390 مركبة.

وفي إطار السعي المتواصل لتعزيز مكانة مركز النقل المتكامل والتحول إلى الخدمات الذكية فقد ارتفعت نسبة الحجوزات الذكية إلى 73% من إجمالي الحجوزات المنفذة، حيث بلغ عدد طلبات مركبات الأجرة باستخدام الحجوزات الذكية ما مجموعه 551.918 طلباً، مقابل 204.683 طلباً تم من خلال مركز الاتصال.