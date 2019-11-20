أمطار رعدية اليوم.. و«الطوارئ» تدعو للتصرف بوعي

المصدر: متابعة: مصطفى خليفة، رحاب حلاوة، أحمد أبو الفتوح

تستمر حالة عدم الاستقرار الجوي بالتأثير في الدولة اليوم، ويكون الطقس غائماً بوجه عام مع وجود السحب الركامية على مناطق متفرقة، يصاحبها سقوط أمطار مختلفة الشدة تكون مصحوبة بالرعد والبرق أحياناً، مع انخفاض في درجات الحرارة، والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية نشطة إلى قوية السرعة، قد تصل سرعتها إلى 70 كم/‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏‏س أحياناً مثيرة للغبار والأتربة على المناطق المكشوفة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية أو انعدامها أحياناً، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي.

تعطيل

وأعلنت وزارة التربية والتعليم تعطيل الدراسة اليوم في جميع مدارس دبي والشارقة وعجمان والفجيرة وأم القيوين ورأس الخيمة.. حرصاً على سلامة الطلبة ونظراً لتقلبات الطقس والأحوال الجوية السائدة.

كما أعلنت حكومة أبوظبي في تدوينة عبر الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي في «تويتر» تعطيل جميع مدارس مدينة أبوظبي اليوم الأربعاء حفاطاً على سلامة الطلبة. وعلقت عدد من الجامعات الحكومية والخاصة دوام طلبتها اليوم، فيما أكدت أخرى استمرار الدراسة.

وأكد الدكتور محمد البيلي مدير جامعة الإمارات أن الجامعة تقيم الوضع أولاً بأول ولا تغيير على الدوام لليوم الأربعاء. فيما أعلن الدكتور رياض المهيدب مدير جامعة زايد تعليق الدراسة في جامعة زايد بفرعيها في العاصمة أبوظبي ودبي؛ بسبب عدم استقرار الأحوال الجوية.

وأعلنت جامعة أبوظبي إغلاق أبوابها اليوم حفاظاً على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية والإدارية، كما أعلنت جامعة خليفة تعطيل الدراسة اليوم. وأعلنت جامعة الوصل تعليق الدراسة اليوم في كافة فروعها بالدولة، في حين أعلنت جامعة الشارقة أنه ونظراً لوجود كليات بدأت الامتحانات النهائية لهذا الفصل الدراسي، فقد تقرر استمرار الدراسة إلى حين تقدير الأوضاع الجوية اليوم.

وحذر المركز الوطني للأرصاد من تكون السحب الركامية المصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة والرياح النشطة والقوية المثيرة للغبار والأتربة والتي تعمل على تدني الرؤية الأفقية لأدنى مستوياتها أحياناً على اليابسة، مع اضطراب البحر الشديد.

ودعا المركز إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة على الطرق خشية الانزلاقات جراء سقوط الأمطار والابتعاد عن مناطق تجمع المياه في الأودية والسهول والمناطق المنخفضة، وكذلك أخذ الحيطة من تدني الرؤية الأفقية وخاصة في المناطق المكشوفة.

إلى ذلك دعت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث إلى ضرورة التصرف بوعي ومتابعة آخر تطورات حالة عدم الاستقرار الجوي وتجنب ارتياد البحر.

وبدأت السحب بالتكاثر مساء أمس الثلاثاء على البحر والجزر وتحركت في اتجاه المناطق الساحلية بما فيها مدينة أبوظبي والمناطق الساحلية الشمالية مصحوبة بسقوط أمطار مختلفة الشدة، وخاصة على جبل جيس والفجيرة وعدد من الجزر ومن المتوقع أن تمتد اليوم الأربعاء إلى المناطق الداخلية والشرقية والجنوبية مع هطول أمطار رعدية مصحوبة بالبرد أحياناً على فترات تغطي معظم مناطق الدولة وتؤدي إلى جريان السيول في الأودية والمناطق المنخفضة.

واستمر الطقس يوم أمس غائماً جزئياً مع تكوّن السحب الركامية شرقاً وشمالاً بعد الظهر وتكاثرت تدريجياً مع المساء والليل غرباً وامتدت إلى مناطق متفرقة من الدولة، صاحبها سقوط أمطار متفرقة والرياح ظلت نشطة إلى قوية السرعة، مثيرة للغبار والأتربة أدت إلى تدني مدى الرؤية الأفقية وخاصة مع السحب، والبحر متوسط إلى مضطرب الموج في الخليج العربي يصبح شديد الاضطراب ليلاً وخاصة مع السحب، ومتوسط إلى مضطرب الموج في بحر عُمان.

وتبدأ الحالة الجوية بالانحسار التدريجي من صباح الخميس ويقتصر تأثيرها على المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة مع استمرار سقوط بعض الأمطار، ومن الجمعة إلى السبت المقبلين يصبح الطقس غائماً جزئياً بشكل عام وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط الأمطار الخفيفة على السواحل الغربية وبعض المناطق الجنوبية والشرقية من الدولة، وقد تظهر بعض السحب الركامية يوم الخميس وخاصة على المناطق الداخلية والشرقية مع فرصة لسقوط الأمطار وتقل سرعة الرياح تدريجياً.

رأس الخيمة

وشهدت قمة جبل جيس والمناطق الشمالية في رأس الخيمة، أمس، هطول أمطار خفيفة، ساهمت في جريان شلالات قمة جبل جيس القمة الجبلية الأعلى في دولة الإمارات، والتي انخفضت فيها الحرارة إلى 11 درجة مئوية بحسب المركز الوطني للأرصاد، وما زالت السحب والغيوم تغطي سماء الإمارة وتبشر بهطول مزيد من الأمطار خلال الساعات القادمة.

وأغلقت شرطة رأس الخيمة الطرق المؤدية إلى جبل جيس حفاظاً على سلامة مرتادي المنطقة، وتحسباً لارتفاع مياه الأمطار في المناطق المنخفضة على الطريق نتيجة لجريان الأودية الجبلية بعد هطول أمطار الخير، وخاصة منطقة وادي البيح الذي يستقبل مياه الأودية والمصبات الجبلية على امتداد جبال الحجر.

وحذرت القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة قائدي المركبات بتوخي الحيطة والحذر أثناء القيادة، كما تهيب بالأهالي عدم ارتياد البحر أو الاقتراب من مناطق الأودية الجبلية لضمان سلامتهم. وأكد أحمد الشحي مستشار الخدمات العامة بدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشرف عام فريق طوارئ الأمطار، أن غرفة الطوارئ بالدائرة تعمل على مدار الساعة.

الفجيرة

وشهدت مناطق الفجيرة مساء أمس أمطاراً غزيرة، استمر هطولها قرابة الساعتين بصورة متقطعة، صاحبها برق ورعد، لتسود المنطقة أجواءً شتوية باردة، انخفضت معها درجات الحرارة بمعدل خمس درجات مئوية.

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