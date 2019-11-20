حمد الشرقي: الإمارات تبني جيلاً مبدعاً

المصدر: الفجيرة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، اهتمام الدولة ببناء جيل مبدع مثقف واعٍ متسلح بالعلم والمعرفة وقيم المجتمع الإماراتي، انطلاقاً من إيمانها الراسخ بأهمية بناء الإنسان وإعداده لحياة منتجة وسط عالم يتطور على نحو متسارع.

وأشار سموه: «إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، تمضي قدماً وبخطى ثابتة نحو التقدم والازدهار، وصولاً إلى إنجازها التاريخي بإرسال ابنها هزاع المنصوري كأول رائد فضاء إماراتي وعربي ينطلق إلى محطة الفضاء الدولية».

جاء ذلك خلال استقبال صاحب السمو حاكم الفجيرة، في قصر سموه بالرميلة، وبحضور سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة، رائدي الفضاء الإماراتيين هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهما حمد المنصوري رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ويوسف حمد الشيباني المدير العام للمركز، والمهندس سالم المري مدير برنامج الإمارات لرواد الفضاء ومجموعة من موظفي المركز.

ترحيب

ورحب سموه برائدي الفضاء ووفد المركز، مهنئاً إياهم بنجاح المهمة الموكلة لرائدي الفضاء الإماراتيين، مشيراً إلى أن زيارة هزاع المنصوري إلى محطة الفضاء الدولية، وما أنجزه على متنها، حدث تاريخي ومحطة فارقة ضمن سجل الإنجازات الإماراتية.

تفاصيل

وتعرف سموه خلال اللقاء على تفاصيل المهمة التي أنجزها المنصوري من تجارب وأبحاث علمية على متن محطة الفضاء الدولية، إضافة إلى طبيعة التدريبات التي قام بها رائدا الفضاء المنصوري والنيادي في مركز يوري غاغارين لتدريب رواد الفضاء. كما اطلع صاحب السمو حاكم الفجيرة على أبرز الأنشطة والمشاريع والبرامج العلمية التي يقوم بها مركز محمد بن راشد للفضاء وما أنجزه من تجارب ودراسات، كما استمع إلى شرح مفصل، من فريق عمل المركز حول مستجدات برنامج الإمارات الوطني للفضاء. حضر اللقاء محمد سعيد الضنحاني مدير الديوان الأميري في الفجيرة، وسالم الزحمي مدير مكتب سمو ولي عهد الفجيرة.