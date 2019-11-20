سعود بن صقر: دعم القيادة رسخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء

المصدر: رأس الخيمة - وام

أكد صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة: «أن الدعم اللامحدود الذي يوليه أخوه صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخوه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للجهات العاملة في مجال بحوث الفضاء، رسخ مكانة الدولة في قطاع الفضاء وأسس لمستقبل واعد سنجني ثماره في الأعوام القادمة».

جاء ذلك لدى استقبال سموه، بحضور سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، أمس، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، رائدي الفضاء هزاع المنصوري وسلطان النيادي يرافقهما حمد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، ومجموعة من موظفي المركز.

وأشاد سموه بالروح العالية والهمة الكبيرة التي أظهرها هزاع المنصوري طوال فترة الاستعدادات للمهمة وخلال مختلف مراحل الرحلة، ما أسهم في رسم صورة إيجابية عن الإمارات وشعبها إلى العالم، كما أثنى سموه على حماس سلطان النيادي وما أظهره من إخلاص في مساندة أخيه هزاع قبيل بدء الرحلة وخلالها.

وشدد سموه على أن المنصوري والنيادي قدما نموذجاً مشرفاً للشباب الإماراتي الواعي والقادر على مجابهة التحديات وتذليل الصعاب لبلوغ للهدف، مضيفاً أنهما قدما من خلال التفاني في العمل وخدمة الوطن قدوة حسنة لكل الشباب الإماراتي والعربي.

حضر اللقاء الشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، نائب رئيس مجلس إدارة مكتب الاستثمار والتطوير بحكومة رأس الخيمة، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي.

تقدير

عبر صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عن شكره لكل أعضاء الفريق الإماراتي تقديراً لإسهاماتهم ودورهم الكبير في الاستعداد والتجهيز للمشاركة في الرحلة التاريخية إلى محطة الفضاء الدولية، مؤكداً أن الجميع عمل بروح الفريق وسخروا كافة الجهود لرفع اسم الإمارات عالياً في الساحة الدولية.