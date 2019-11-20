أحمد الحميري: مسيرة متميزة في خدمة الوطن

المصدر: أبوظبي - وام

تقدم معالي أحمد محمد الحميري الأمين العام لوزارة شؤون الرئاسة بخالص العزاء وصادق المواساة إلى صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله»، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وأنجال الفقيد، وعموم آل نهيان الكرام، في وفاة المغفور له الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة.

وقال معاليه: «نشعر ببالغ الحزن والأسى لوفاة سمو الشيخ سلطان بن زايد، الذي عرف بروحه القيادية ومسيرته المتميزة في خدمة الوطن في تفان وإخلاص، فقد كان رمزاً وطنياً للانتماء والولاء والوفاء، ورافق الآباء المؤسسين في بناء الدولة، وكان عضيداً لإخوانه الشيوخ الكرام، وله الكثير من البصمات العظيمة من مرحلة التأسيس وحتى مرحلة التمكين، وسيظل أبناء الوطن يستلهمون من مسيرته قيم العمل والإخلاص والنجاح».

وأضاف معالي أحمد الحميري: «ندعو الله عز وجل أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم آل نهيان الكرام الصبر والسلوان، وإنا لله وإنا إليه راجعون».